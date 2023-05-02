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Петро Олещук Політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка

Ядерна «ідеологія» Кремля. У чому її суть

glavcom.ua
Путін лякає світ ядерною катастрофою
фото з відкритих джерел

Росіянам простіше займатися ядерним тероризмом, аніж просто спробувати жити нормальним життям

Минулого тижня ми усі згадували про річницю катастрофи на ЧЕАС. Лише пізніше ми зрозуміли, що проблема була не в атомній енергетиці як такій, а у режимі, що тоді панував на території України. Режимі брехні, приписок, пропаганди та неспроможності вирішувати реальні проблеми, що можуть поставати перед сучасним суспільством.

Але зараз ми збагнули, що справа навіть не у комунізмі як такому (який, звісно, є утопічною фантастичною вигадкою, яку використовують для прикриття власної влади людожерські режими по всьому світові), але у його російській версії.

Наочний приклад являє нам зараз сучасні фізичні та ідейні спадкоємці СРСР, що прагнуть знову силою зброї та терору втягнути нас у цей самий совок.

Вони захопили Запорізьку АЕС, але за рік окупації не вигадали нічого кращого за хаотичні обстріли, облаштування там артилерійських позицій, та постійних натяків на підрив атомної електростанції у безпосередній близькості як до території ЄС, так і до власної території.

Знову тупість, брехня, безвідповідальність. Мабуть, справа все ж у конкретній державі та її народі, яким простіше займатися ядерним тероризмом, аніж просто спробувати жити нормальним життям, розвивати власну економіку та суспільство.

Ця деструктивна сила сидить у них занадто глибоко. Таке враження, що їм некомфортно жити у власному лайні, якщо у лайні лише вони. Тому вони гордо беруть відро, підходять до вигрібної ями, набирають достатню кількість лайна, і з виразом Прометя гордо несуть це «багатство» іншим.

Перетворити усе на руїну, максимально все засмітити, забруднити, перетворити на пустелю – ось те, що приносить їм радість і щастя, наповнює сенсом їхнє порожнє існування.

От у чому «велика культура». От у чому «ідеологія». Ідеологія брудної плями, що хоче забруднити усе довкола. Звісно, брудну пляму не цікавить, яка кому користь буде від тотального забруднення. Головне – більше інших брудних плям довкола.

Звісно, будуть знаходитися і далі різномантіні діячі, які будуть відкидати цю очевидну логіку. Той же римський папа буде і надалі закликати порозумітися з брудом, помирится з брудом. Не розуміючи, що від цього його білий одяг виглядає уже не таким білим.

Але реальність все одно очевидна. І вона наступна:

  1. Московська орда просто хоче знищувати все довкола, що не може захопити.
  2. Ядерні технології у руках безвідповідальних варварів несуть лише загрозу для всіх.
  3. Єдина адекватна ціль для людства, якщо людство хоче і надалі існувати, позбавити дикунів інструментів, за допомогою яких ці дикуни можуть знищити всіх інших.

Це найголовніше. Підтверджене практикою і реальністю.

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Джерело
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Теги: росія ядерна зброя технології СРСР росіяни

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