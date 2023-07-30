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Скандал із Харлан: Україна вимагає позбавити нейтрального статусу росіянку Смірнову

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Скандал із Харлан: Україна вимагає позбавити нейтрального статусу росіянку Смірнову
Анна Смірнова зі своїм братом-окупантом
фото: instagram.com/smirnova_any

Російська фехтувальниця відкрито підтримує армію РФ

Після скандалу з дискваліфікацією української фехтувальниці Ольги Харлан Україна вимагає від Міжнародної федерації фехтування (FIE) позбавити російську спортсменку Анну Смірнову нейтрального статусу. Про це йдеться в заяві Національної федерації фехтування України.

Як зазначається, Смірнова в соцмережі Instagram підтримує російську армію, що не відповідає нейтральному статусу, тому її необхідно негайно усунути від змагань під егідою FIE.

«Активність Смірнової в Instagram, де вона відкрито демонструє вербальну і невербальну підтримку російської армії, яка є символом і реалізатором агресії проти України, свідчить, що вона аж ніяк не нейтральна спортсменка і ніколи не була такою», – йдеться в заяві.

Також українська федерація звернула увагу, що це вже не перший випадок порушення росіянами нейтрального статусу на змаганнях. Раніше федерація вже надавала FIE докази порушення правил іншою російською фехтувальницею, Валерією Кобзєво. Урешті-решт її було позбавлено нейтрального статусу.

Нагадаємо, 27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Згодом стало відомо, що українка дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою.

28 липня Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді-2024, а виконком Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію спортсменки на чемпіонаті світу в Мілані.

Після скандалу з Харлан FIE ухвалила рішення замінити традиційне рукостискання між спортсменами на привітання на відстані.

До слова, на сайті президента Володимира Зеленського з’явилася петиція із закликом нагородити Харлан Орденом Свободи.

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Теги: Ольга Харлан фехтувальниця росіяни спорт

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