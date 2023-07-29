Після скандалу з Харлан Міжнародна федерація фехтування міняє правила

Українські спортсмени зможуть не наближатись до росіян, навіть коли останні змагаються як «нейтрали»

Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення замінити традиційне рукостискання між спортсменами на привітання на відстані. Як повідомляє La Repubblica, про це було оголошено під час конференції FIE.

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Традиційне рукостискання в кінці поєдинку буде замінено на дистанційне вітання. Відповідне рішення дозволить українським спортсменам не наближатись до росіян, навіть коли останні змагаються як «нейтрали».

Нагадаємо, 27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Згодом стало відомо, що українка дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою.

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Міністр молоді та спорту України, український фехтувальник Вадим Гутцайт прокоментував дискваліфікацію Харлан та нарвався на критику в соціальних мережах. Також він розповів, що Міжнародна федерація фехтування заздалегідь знала про відмову українських спортсменів тиснути руку росіянам і білорусам під нейтральним прапором.

28 липня Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді-2024, а виконком Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію спортсменки на чемпіонаті світу в Мілані.