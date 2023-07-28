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Міжнародний олімпійський комітет допустив Харлан до участі в Олімпіаді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міжнародний олімпійський комітет допустив Харлан до участі в Олімпіаді
Ольгу Харлан дискваліфікували після того, як вона відмовилася потиснути руку росіянці
фото з відкритих джерел

Гутцайт повідомив, що триває робота по зняттю «чорної картки» для подальших змагань Харлан

Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Ольгу Харлан до участі в Олімпіаді-2024. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Відповідь від Міжнародного олімпійського комітету щодо дискваліфікації Ольги Харлан
Відповідь від Міжнародного олімпійського комітету щодо дискваліфікації Ольги Харлан
фото: Вадим Гутцайт

«Попри весь хейт, який я особисто та моя команда пережили за ці 24 години, наполегливо працюючи заради українських атлетів і не реагуючи на нього, вже є перший результат. Триває робота по зняттю «чорної картки» для подальших змагань Ольги та недопущенню аналогічних ситуацій в інших видах спорту», – написав Гутцайт.

Гутцайт повідомив, що МОК розглянув апеляцію щодо Харлан
Гутцайт повідомив, що МОК розглянув апеляцію щодо Харлан
фото: скріншот з соцмереж

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані (Італія). Згодом стало відомо, що лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан все ж була дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою Анною Смірновою.

Міністр молоді та спорту України, український фехтувальник Вадим Гутцайт прокоментував дискваліфікацію Харлан та нарвався на критику соціальних мереж.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації проявляти делікатність під час проведення змагань між українськими спортсменами і росіянами, які виступають як нейтральні особи. 

Теги: спорт Фехтування фехтувальниця

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