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Дискваліфікація українки Харлан: усі подробиці скандалу на Чемпіонаті світу з фехтування

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Дискваліфікація українки Харлан: усі подробиці скандалу на Чемпіонаті світу з фехтування
Ольга Харлан
Фото: EPA/UPG

За свою тверду позицію українська фехтувальниця була дискваліфікована зі змагань

Учора, 27 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку своїй суперниці, російській спортсменці Анні Смірновій, на Чемпіонаті світу з фехтування. Після цього українку було дискваліфіковано. «Главком» зібрав усі подробиці скандалу.

Дискваліфікація Ольги Харлан

На Чемпіонаті світу з фехтування Ольга Харлан перемогла російською фехтувальницю Анну Смірнову, яка виступала в нейтральному статусі, з рахунком 15:13.

Правила змагань передбачають, що суперниці після двобою мають потиснути одна одній руки. Смирнова підійшла до Харлан, щоб зробити це, але українська спортсменка відмовилася від цього жесту і запропонувала вдаритися шпагами.

Ображена росіянка назвала такий вчинок «проявом неповаги» і вимагала покарання для Харлан. Спочатку організатори змагань відмовилися задовольнити її прохання і навіть призначили наступну суперницю для Харлан. Однак невдовзі Міжнародна федерація з фехтування (FIE) таки дискваліфікувала українську спортсменку. Тепер Харлан не може виступати на Чемпіонаті світу ані в індивідуальних змаганнях, ані у складі української команди.

Реакція українців

Подія викликала бурхливе обговорення в мережі. Українці, зокрема, висміяли те, що російська спортсменка майже півгодини чекала, поки Харлан її все-таки привітає. Зазначимо, що брат Смірнової служить в російській армії.

Користувачі соціальних мереж активно критикують російську фехтувальницю
Користувачі соціальних мереж активно критикують російську фехтувальницю
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На подію відреагувала й українська спортсменка, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва: «Пишаюся Ольгою. Нагорода не варта втрати гідності, – написала Подкопаєва. – Дискваліфікація за нерукостискання, а не за підтримку російських злочинців?». Вона також назвала моральні стандарти Міжнародної федерації фехтування такими, що виходять за межі норми.

Голова комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха також висловила підтримку українській спортсменці: «Вчинок вільної, сильної та гідної. Повага та вдячність Ользі Харлан. Перемога і перемоги попереду».

Заступився за українську спортсменку і глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він закликав Міжнародну федерацію фехтування повернути Харлан її права на участь у подальших змаганнях.

«Анна Смірнова програла чесну конкуренцію і вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою», – зауважив Кулеба.

Як відреагувала Федерація фехтування України

Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев заявив, що Україна готує протест і планує оскаржити рішення Міжнародної федерації з фехтування.

Він наголосив, що фактично суддя не видав Харлан чорну картку і не дискваліфікував її. Виникнення цієї дискваліфікації відбулося після визначення наступної суперниці Харлан, навіть було призначено суддю на наступний поєдинок. На його думку, тут не обійшлося без маніпуляції за лаштунками.

Реакція самої Харлан

Ольга Харлан після рішення FIE виклала в мережі допис, у якому подякувала вболівальникам за підтримку. За її словами, звістка про дискваліфікацію її «вбила» і змусила кричати від болю. Спортсменка зазначила, що правила для спортивних змагань повинні змінитися на тлі того, як змінюється світ.

«Коли я чую, що я їх (військових – «Главком») мотивую, це неможливо передати. Дякую кожному з вас і кожному бійцю, який нас захищає. Ви знаєте, нікого і ніколи не можна примустити до миру, особливо українців, ніяким рукостисканням, тому так буде завжди», – наголосила фехтувальниця.

Україна заздалегідь попередила, що рукостискання не буде

Міністр молоді та спорту України та президент НОК Вадим Гутцайт розповів, що FIE заздалегідь знала про відмову українських спортсменів тиснути руку росіянам і білорусам під нейтральним прапором. 

За його словами, російська «нейтральна» спортсменка здійснила провокацію: «Ми бачили, що вона робила провокацію проти Ольги Харлан. Вона підійшла, здійснила провокацію, довгий час тримала руку, чекала. Є випадки у фехтуванні, коли зустрічаються спортсмени з Ізраїлю та арабського світу: вони не тиснуть руку, ударяють по клинку та розходяться. Ми побачили, що вона спровокувала Ольгу, організаційний комітет».

Реакція Міжнародного олімпійського комітету

Після скандалу МОК закликав спортивні федерації проявляти делікатність: «Ми закликаємо міжнародні федерації підходити до ситуацій, пов'язаних з українськими та окремими нейтральними спортсменами, з необхідним ступенем делікатності. Ми, як і раніше, повністю солідарні з українськими спортсменами».

«Укрпошта» випустить марку на честь Харлан

«Укрпошта» також підтримала українську фехтувальницю. Компанія планує випустити марку на честь Ольги Харлан. Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський показав потенційний дизайн нової марки.

«Ось таку марку нам в Укрпошті пропонують випустити. Ми, звісно, подумаємо, але в роботі вже є щось схоже – тож чекайте на початку серпня. А Ольга Харлан – крута!» – сказав він.

Потенційний дизайн майбутньої марки на честь Ольги Харлан
Потенційний дизайн майбутньої марки на честь Ольги Харлан
фото: Ігор Смілянський

Ольга Харлан – українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 року та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, двічі бронзова призерка Олімпійських ігор в індивідуальній першості, шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи і заслужений майстер спорту з фехтування.

У 2016 році ім'я Ольги Харлан з’явилося у міжнародній Залі слави FIE.

Теги: Ольга Харлан фехтувальниця скандал

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