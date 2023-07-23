Відомого гросмейстера не випустили за кордон: міністр спорту прояснив ситуацію

Кубок світу з шахів стартує 30 липня в Баку

Міністр молоді та спорту України й очільник Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт прокоментував новини про відмову в наданні гросмейстеру Василю Іванчуку дозволу на виїзд за кордон. Відповідний коментар міністр надав телемарафону «Єдині новини».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гутцайт заперечив, що отримував запит на перетин Іванчуком кордону. На його думку, історію в ЗМІ «розхитують» у Російській Федерації та самій FIDE, очолюваній росіянином Аркадієм Дворковичем.

«Всесвітня федерація шахів, якою керує росіянин Дворкович, розхитує цю ситуацію, бо на цих змаганнях будуть змагатися росіяни. Щоб всі зрозуміли: я кожного дня з президентом всеукраїнської федерації шахів паном Капустіним на зв'язку. Жодного листа мені не надіслали щодо перетину кордону. Ми працюємо, як і працювали, у нас практично всі спортсмени перетинають кордон», – пояснив міністр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кубок світу, що стартує 30 липня в Баку (Азербайджан), визначатиме майбутніх учасників Турніру претендентів, де шахісти вже змагатимуться за право зіграти з чинним чемпіоном світу китайцем Дінем Ліженєм.

Серед українців на Кубок світу також заявилися Антон Коробов, Володимир Баклан, Юрій Кузубов, Андрій Волокітін, Віталій Бернадський та Руслан Пономарьов.

Російські шахісти в Баку виступатимуть в нейтральному статусі.

Іванчук, а також Пономарьов, Волокітін, Коробов, отримали прямі путівки до другого раунду Кубка світу й пропускатимуть 1/128 фіналу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше колишній український шахіст Сергій Карякін, який представляє на міжнародних змаганнях РФ, з’явивився у відео на підтримку російських окупантів і оголосив про збір коштів для них.