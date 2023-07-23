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Відомого гросмейстера не випустили за кордон: міністр спорту прояснив ситуацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відомого гросмейстера не випустили за кордон: міністр спорту прояснив ситуацію
Іванчук отримав пряму путівку до другого раунду Кубка світу
фото з відкритих джерел

Кубок світу з шахів стартує 30 липня в Баку

Міністр молоді та спорту України й очільник Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт прокоментував новини про відмову в наданні гросмейстеру Василю Іванчуку дозволу на виїзд за кордон. Відповідний коментар міністр надав телемарафону «Єдині новини».

Гутцайт заперечив, що отримував запит на перетин Іванчуком кордону. На його думку, історію в ЗМІ «розхитують» у Російській Федерації та самій FIDE, очолюваній росіянином Аркадієм Дворковичем.

«Всесвітня федерація шахів, якою керує росіянин Дворкович, розхитує цю ситуацію, бо на цих змаганнях будуть змагатися росіяни. Щоб всі зрозуміли: я кожного дня з президентом всеукраїнської федерації шахів паном Капустіним на зв'язку. Жодного листа мені не надіслали щодо перетину кордону. Ми працюємо, як і працювали, у нас практично всі спортсмени перетинають кордон», – пояснив міністр.

Кубок світу, що стартує 30 липня в Баку (Азербайджан), визначатиме майбутніх учасників Турніру претендентів, де шахісти вже змагатимуться за право зіграти з чинним чемпіоном світу китайцем Дінем Ліженєм.

Серед українців на Кубок світу також заявилися Антон Коробов, Володимир Баклан, Юрій Кузубов, Андрій Волокітін, Віталій Бернадський та Руслан Пономарьов.

Російські шахісти в Баку виступатимуть в нейтральному статусі.

Іванчук, а також Пономарьов, Волокітін, Коробов, отримали прямі путівки до другого раунду Кубка світу й пропускатимуть 1/128 фіналу.

Раніше колишній український шахіст Сергій Карякін, який представляє на міжнародних змаганнях РФ, з’явивився у відео на підтримку російських окупантів і оголосив про збір коштів для них.

 

 

Теги: міністр Кубок світу Азербайджан кордон Руслан Пономарьов Антон Коробов Андрій Волокітін Юрій Кузубов Вадим Гутцайт Володимир Баклан росіяни Єдині новини

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