Відомого гросмейстера не випустили за кордон: міністр спорту прояснив ситуацію
Кубок світу з шахів стартує 30 липня в Баку
Міністр молоді та спорту України й очільник Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт прокоментував новини про відмову в наданні гросмейстеру Василю Іванчуку дозволу на виїзд за кордон. Відповідний коментар міністр надав телемарафону «Єдині новини».
Гутцайт заперечив, що отримував запит на перетин Іванчуком кордону. На його думку, історію в ЗМІ «розхитують» у Російській Федерації та самій FIDE, очолюваній росіянином Аркадієм Дворковичем.
«Всесвітня федерація шахів, якою керує росіянин Дворкович, розхитує цю ситуацію, бо на цих змаганнях будуть змагатися росіяни. Щоб всі зрозуміли: я кожного дня з президентом всеукраїнської федерації шахів паном Капустіним на зв'язку. Жодного листа мені не надіслали щодо перетину кордону. Ми працюємо, як і працювали, у нас практично всі спортсмени перетинають кордон», – пояснив міністр.
Кубок світу, що стартує 30 липня в Баку (Азербайджан), визначатиме майбутніх учасників Турніру претендентів, де шахісти вже змагатимуться за право зіграти з чинним чемпіоном світу китайцем Дінем Ліженєм.
Серед українців на Кубок світу також заявилися Антон Коробов, Володимир Баклан, Юрій Кузубов, Андрій Волокітін, Віталій Бернадський та Руслан Пономарьов.
Російські шахісти в Баку виступатимуть в нейтральному статусі.
Іванчук, а також Пономарьов, Волокітін, Коробов, отримали прямі путівки до другого раунду Кубка світу й пропускатимуть 1/128 фіналу.
Раніше колишній український шахіст Сергій Карякін, який представляє на міжнародних змаганнях РФ, з’явивився у відео на підтримку російських окупантів і оголосив про збір коштів для них.
Коментарі — 0