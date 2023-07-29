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Дискваліфікація Харлан не скасована: Міжнародна федерація фехтування зробила уточнення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Дискваліфікація Харлан не скасована: Міжнародна федерація фехтування зробила уточнення
Ольга Харлан
фото: НОК України

FIE вважає «чорну картку» для українки правомірною

Міжнародна федерація фехтування (FIE) не скасувала, а призупинила дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу в Мілані. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

FIE пояснила, що Ольга Харлан зможе виступити за Україну в командних змаганнях на чемпіонаті світу. Водночас федерація уточнила, що дискваліфікація українки не скасована, а призупинена.

Як ідеться в заяві федерації, FIE після тривалого розгляду інциденту вважає «чорну картку» для української фехтувальниці правомірною і такою, що відповідає всім правилам. Однак після консультацій з Міжнародним олімпійським комітетом таки дозволила Харлан змагатися на чемпіонаті світу для дотримання «олімпійського духу».

Зазначимо, що призупинення дискваліфікації означає, що Харлан зможе виступити на чемпіонаті світу у командному турнірі, однак не бере участі у змаганнях в особистому турнірі.

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Згодом стало відомо, що українка дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою.

Міністр молоді та спорту України, український фехтувальник Вадим Гутцайт прокоментував дискваліфікацію Харлан та нарвався на критику в соціальних мережах. Також він розповів, що Міжнародна федерація фехтування заздалегідь знала про відмову українських спортсменів тиснути руку росіянам і білорусам під нейтральним прапором. 

До слова, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації проявляти делікатність під час проведення змагань між українськими спортсменами і росіянами, які виступають як нейтральні особи. 

Сьогодні Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді-2024, а виконком Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію спортсменки на чемпіонаті світу в Мілані.

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Теги: Ольга Харлан фехтувальниця чемпіонат світу

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