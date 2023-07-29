Дискваліфікація Харлан не скасована: Міжнародна федерація фехтування зробила уточнення

FIE вважає «чорну картку» для українки правомірною

Міжнародна федерація фехтування (FIE) не скасувала, а призупинила дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу в Мілані. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

FIE пояснила, що Ольга Харлан зможе виступити за Україну в командних змаганнях на чемпіонаті світу. Водночас федерація уточнила, що дискваліфікація українки не скасована, а призупинена.

Як ідеться в заяві федерації, FIE після тривалого розгляду інциденту вважає «чорну картку» для української фехтувальниці правомірною і такою, що відповідає всім правилам. Однак після консультацій з Міжнародним олімпійським комітетом таки дозволила Харлан змагатися на чемпіонаті світу для дотримання «олімпійського духу».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що призупинення дискваліфікації означає, що Харлан зможе виступити на чемпіонаті світу у командному турнірі, однак не бере участі у змаганнях в особистому турнірі.

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Згодом стало відомо, що українка дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою.

Міністр молоді та спорту України, український фехтувальник Вадим Гутцайт прокоментував дискваліфікацію Харлан та нарвався на критику в соціальних мережах. Також він розповів, що Міжнародна федерація фехтування заздалегідь знала про відмову українських спортсменів тиснути руку росіянам і білорусам під нейтральним прапором.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації проявляти делікатність під час проведення змагань між українськими спортсменами і росіянами, які виступають як нейтральні особи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сьогодні Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді-2024, а виконком Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію спортсменки на чемпіонаті світу в Мілані.