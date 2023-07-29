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На сайті президента з’явилась петиція із закликом нагородити Харлан Орденом Свободи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На сайті президента з’явилась петиція із закликом нагородити Харлан Орденом Свободи
Хардан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані
фото з відкритих джерел

За день петиція набрала 1771 голос із 25000 потрібних

На сайті президента України Володимира Зеленського з’явилася петиція із закликом нагородити українську фехтувальницю Ольгу Харлан Орденом Свободи. Петиція була оприлюднена 28 липня і вже набрала 1771 голос із 25000 потрібних.

Президента просять нагородити Ольгу Харлан Орденом Свободи, яким відзначаються громадяни України за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України. Петицію створили військовослужбовці ЗСУ та НГУ Олексій Кайда, Юрій Сиротюк, Андрій Іллєнко, Андрій Мохник.

«Весь світ бачив, як олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи Ольга Харлан після перемоги у двобої відмовилася потиснути руку суперниці-московитці, яка на чемпіонаті світу з фехтування облудливо виступала під нейтральним прапором», – ідеться в тесті петиції.

Наголошується, що судді тривалий час примушували спортсменку до рукостискання з представницею Росії, шантажуючи дискваліфікацією, а після її відмови дискваліфікували Ольгу Харлан за відсутність «прояву поваги».

«Такий публічний і категоричний жест нашої спортсменки щодо представниці країни-агресора, яка розв'язала війну проти України, має особливу вагу. Це підтверджує реакція українського суспільства, яке надихнулось вчинком Ольги Харлан і масово її підтримало. Це була не просто спортивна перемога, це однозначна перемога України в інформаційному просторі. Світоглядова перемога. Цей вчинок щодо спортсменки московії, показав, що Ольга Харлан – справжня войовниця не лише на спортивному полі бою, але й на інформаційному. Вона на ділі продемонструвала державницьке мазепинське гасло «Через шаблю маєм право!»» – йдеться в петиції.

Нагадаємо, 27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Згодом стало відомо, що українка дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою.

28 липня Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді-2024, а виконком Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію спортсменки на чемпіонаті світу в Мілані.

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Теги: Ольга Харлан фехтувальниця Фехтування опозиція петиція перемога Андрій Іллєнко Юрій Сиротюк

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