«Це ввійде в історію». Харлан прокоментувала допуск до Олімпіади
Харлан: «Це саме той момент, коли не бачиш надії, а потім встає ціла багатомільйонна країна героїв на твій захист»
Українська фехтувальниця Ольга Харлан повідомила, що Міжнародний олімпійський комітет дозволить їй виступити на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Спортсменка подякувала всім, хто став на захист її позиції. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
«Це саме той момент, коли не бачиш надії, відчуваєш нестерпний біль та розпач, думаєш, що залишився зовсім один. А потім встає ціла багатомільйонна країна Героїв на твій захист і змінює все у твоєму житті», – прокоментувала Харлан.
Вона також зазначила, що знала, чим ризикує, коли не потисла руку росіянці, але не очікувала, що це так сколихне все українське суспільство.
«Те що, відбувається зараз, точно увійде в історію. Це щось неймовірне. Дякую кожному з вас! Дякую кожній організації моєї любої України, хто став поруч зі мною! Дякую кожному, хто долучився та зробив свій важливий внесок в це рішення – НОК, Мінспоспорту, Вадиму Маркович Гутцайту у спілкуванні з FIE та МОК. Українські та міжнародні медіа, які розповсюдили максимально інформацію! Десятки тисяч неймовірних українців, які словами підтримки та своїм шаленим тиском, подіяли на те, що зараз сталося…», – сказала фехтувальниця.
Харлан також повідомила, що Міжнародний Олімпійський комітет дозволить їй виступити на Олімпійських Іграх у Парижі 2024 року незалежно від того, як завершиться її кваліфікація, і подякувала президенту МОК Томасу Баху.
«Ви всі, мої любі, стали за мене, дякую кожному! А наші бійці ЗСУ – то взагалі любов! Назавжди!», – наголосила спортсменка.
Нагадаємо, у четвер, 27 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Згодом стало відомо, що українка дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою.
Міністр молоді та спорту України, український фехтувальник Вадим Гутцайт прокоментував дискваліфікацію Харлан та нарвався на критику в соціальних мережах. Також він розповів, що Міжнародна федерація фехтування заздалегідь знала про відмову українських спортсменів тиснути руку росіянам і білорусам під нейтральним прапором.
До слова, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації проявляти делікатність під час проведення змагань між українськими спортсменами і росіянами, які виступають як нейтральні особи.
Сьогодні Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді-2024, а виконком Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію спортсменки на чемпіонаті світу в Мілані.
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