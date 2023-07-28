Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Це ввійде в історію». Харлан прокоментувала допуск до Олімпіади

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Це ввійде в історію». Харлан прокоментувала допуск до Олімпіади
Ольга Харлан
фото: AP

Харлан: «Це саме той момент, коли не бачиш надії, а потім встає ціла багатомільйонна країна героїв на твій захист»

Українська фехтувальниця Ольга Харлан повідомила, що Міжнародний олімпійський комітет дозволить їй виступити на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Спортсменка подякувала всім, хто став на захист її позиції. Про це вона написала на своїй сторінці у  Facebook.

«Це саме той момент, коли не бачиш надії, відчуваєш нестерпний біль та розпач, думаєш, що залишився зовсім один. А потім встає ціла багатомільйонна країна Героїв на твій захист і змінює все у твоєму житті», – прокоментувала Харлан.

Вона також зазначила, що знала, чим ризикує, коли не потисла руку росіянці, але не очікувала, що це так сколихне все українське суспільство.

«Те що, відбувається зараз, точно увійде в історію. Це щось неймовірне. Дякую кожному з вас! Дякую кожній організації моєї любої України, хто став поруч зі мною! Дякую кожному, хто долучився та зробив свій важливий внесок в це рішення – НОК, Мінспоспорту, Вадиму Маркович Гутцайту у спілкуванні з FIE та МОК. Українські та міжнародні медіа, які розповсюдили максимально інформацію! Десятки тисяч неймовірних українців, які словами підтримки та своїм шаленим тиском, подіяли на те, що зараз сталося…», – сказала фехтувальниця.

Харлан також повідомила, що Міжнародний Олімпійський комітет дозволить їй виступити на Олімпійських Іграх у Парижі 2024 року незалежно від того, як завершиться її кваліфікація, і подякувала президенту МОК Томасу Баху.

«Ви всі, мої любі, стали за мене, дякую кожному! А наші бійці ЗСУ – то взагалі любов! Назавжди!», – наголосила спортсменка.

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Згодом стало відомо, що українка дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою.

Міністр молоді та спорту України, український фехтувальник Вадим Гутцайт прокоментував дискваліфікацію Харлан та нарвався на критику в соціальних мережах. Також він розповів, що Міжнародна федерація фехтування заздалегідь знала про відмову українських спортсменів тиснути руку росіянам і білорусам під нейтральним прапором. 

До слова, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації проявляти делікатність під час проведення змагань між українськими спортсменами і росіянами, які виступають як нейтральні особи. 

Сьогодні Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді-2024, а виконком Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію спортсменки на чемпіонаті світу в Мілані.

Читайте також:

Теги: Ольга Харлан фехтувальниця Олімпіада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ольга Харлан мала право не тиснути руку Анні Смірновій, згідно з ковід-протоколом, який діє на турнірі
Міжнародна федерація фехтування скасувала дискваліфікацію Харлан
Сьогодні, 20:26
«Європейська Солідарність» реєструє постанову про відставку міністра спорту Гутцайта
Дискваліфікація Харлан на Чемпіонаті з фехтування: Опозиція ініціює відставку міністра Гутцайта
Сьогодні, 10:49
Ольга Харлан
Дискваліфікація українки Харлан: усі подробиці скандалу на Чемпіонаті світу з фехтування
Сьогодні, 08:29

Новини

«Це ввійде в історію». Харлан прокоментувала допуск до Олімпіади
«Це ввійде в історію». Харлан прокоментувала допуск до Олімпіади
Міжнародна федерація фехтування скасувала дискваліфікацію Харлан
Міжнародна федерація фехтування скасувала дискваліфікацію Харлан
Міжнародний олімпійський комітет допустив Харлан до участі в Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет допустив Харлан до участі в Олімпіаді
Чоловіча збірна України вийшла до півфіналу Кубку претендентів
Чоловіча збірна України вийшла до півфіналу Кубку претендентів
Молодіжна збірна України з футболу проведе товариський матч проти Німеччини
Молодіжна збірна України з футболу проведе товариський матч проти Німеччини
Дискваліфікація українки Харлан: усі подробиці скандалу на Чемпіонаті світу з фехтування
Дискваліфікація українки Харлан: усі подробиці скандалу на Чемпіонаті світу з фехтування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Безкоштовне зерно для Африки: Білий дім пояснив задум Путіна
29K
Польща терміново збільшить свою армію
21K
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
У Криму пролунали вибухи (відео)
14K
РФ піднімала в небо авіацію: в Україні була оголошена повітряна тривога
9561
Дискваліфікація Харлан на Чемпіонаті з фехтування: Опозиція ініціює відставку міністра Гутцайта

Новини

Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
Сьогодні, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
Сьогодні, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
Вчора, 19:02
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Вчора, 06:48

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту