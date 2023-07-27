Українська фехтувальниця відмовилася тиснути руку росіянці, попри загрозу дискваліфікації (відео)

Після перемоги українка не стала тиснути руку опонентці, виставивши перед собою шаблю

У четвер, 27 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані (Італія). Напередодні українка виграла «бронзу» на етапі Гран-прі у Сеулі (Південна Корея).

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На старті турніру в індивідуальній шаблі Ольга перемогла «нейтральну» суперницю з РФ з рахунком 15:7. Після перемоги українка не стала тиснути руку опонентці, виставивши перед собою шаблю. Відео з'явилося у соцмережах.

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Смірнова після поразки відразу пішла назустріч до Харлан, проте українка не підпустила росіянку до себе, виставивши перед собою шаблю. Окрім того, Ольга щось сказала представниці країни-агресора, після чого пішла. А ось росіянка залишилася на доріжці, знаючи, що за правилами Міжнародної федерації фехтування (FIE) українка була зобов’язана потиснути руку суперниці, проявивши таким чином повагу.

У результаті судді відхилили протест російської сторони, українка крокує далі по турнірній сітці.

Нагадаємо, українські спортсмени зможуть узяти участь у змаганнях, на яких будуть присутні атлети з Росії та Білорусі, якщо ті виступатимуть у нейтральному статусі.

До слова, національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.