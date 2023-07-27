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Українку, яка відмовилася потиснути руку росіянці, дискваліфіковано

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українку, яка відмовилася потиснути руку росіянці, дискваліфіковано
Після завершення сутички Харлан відмовилася тиснути руку Смірновій, пропонуючи «стукнутися» зброєю
фото з відкритих джерел

Суперниця українки пройшла до наступного раунду автоматично

Лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан все ж була дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою Анною Смірновою.

Харлан взяла участь на чемпіонаті світу в одиночному турнірі з фехтування на шаблях на наступний день після того, як міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу щодо бойкоту змагань, де виступають спортсмени з Росії та Білорусі. І перемогла нейтральну фехтувальницю з Росії у першій ж сутичці на стадії плей-оф.

Після завершення сутички Харлан відмовилася тиснути руку Смірновій, пропонуючи «стукнутися» зброєю. Не отримавши відповіді від росіянки, українська фехтувальниця залишила межі доріжки.

Дії Харлан росіянка намагалася опротестувати, посилаючись на відмову «привітання» з боку українки, що згідно з правилами Міжнародної федерації фехтування карається чорною карткою – дискваліфікацією з турніру. Попри це, у лайвтабло до наступного раунду пройшла саме Харлан, яка мала зустрітися з представницею Болгарії Йоаною Ілієвою.

Однак сутичка між Харлан та Ілієвою у підсумку не відбулася, фехтувальниці навіть не виходили на доріжку. А у лайвтабло було відзначено, що до наступного раунду проходить саме болгарська атлетка.

І все ж Харлан все ж отримала дискваліфікацію за відмову вітати росіянку після завершення сутички. Українська команда намагалася оскаржити рішення організаторів турніру, однак їй це не вдалося.

У протоколі змагань навпроти Ольги Харлан зазначено «виключено». Як повідомило Суспільне Спорт джерело, що перебуває на чемпіонаті світу, Харлан зняли з чемпіонату світу.

У правила FIE є лише одне трактування «виключення» – це передбачає дискваліфікацію зі змагань та відсторонення на 60 днів від усіх подальших стартів. Тобто, українська фехтувальниця має пропустити й командний турнір з фехтування, де нейтральних представників з Росії та Білорусі немає.

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані (Італія).

До слова, українські спортсмени зможуть узяти участь у змаганнях, на яких будуть присутні атлети з Росії та Білорусі, якщо ті виступатимуть у нейтральному статусі.

Теги: спорт фехтувальниця Фехтування російські спортсмени

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