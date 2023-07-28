Дискваліфікація Харлан на Чемпіонаті з фехтування: Опозиція ініціює відставку міністра Гутцайта
Ірина Геращенко: «Підтримка Ольги Харлан і українського спорту має бути не в пафосних словах, а справах»
«Європейська Солідарність» реєструє постанову про відставку міністра спорту Вадима Гутцайта після гучного скандалу з дискваліфікацією української фехтувальниці Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.
«Підтримка Ольги Харлан і українського спорту має бути не в пафосних словах, а справах. Маємо імпотентне міністерство, яке самоусунулося в питаннях захисту українського спорту. Російських спортсменів не повинні допускати до жодного міжнародного змагання і цим треба системно займатися. «Європейська Солідарність» реєструє постанову про відставку міністра спорту Гутцайта. Закликаємо всі фракції доєднатися», – написала Геращенко.
На Чемпіонаті світу з фехтування Ольга Харлан перемогла російською фехтувальницю Анну Смірнову, яка виступала в нейтральному статусі, з рахунком 15:13.
Правила змагань передбачають, що суперниці після двобою мають потиснути одна одній руки. Смирнова підійшла до Харлан, щоб зробити це, але українська спортсменка відмовилася від цього жесту і запропонувала вдаритися шпагами.
Ображена росіянка назвала такий вчинок «проявом неповаги» і вимагала покарання для Харлан. Спочатку організатори змагань відмовилися задовольнити її прохання і навіть призначили наступну суперницю для Харлан. Однак невдовзі Міжнародна федерація з фехтування (FIE) таки дискваліфікувала українську спортсменку. Тепер Харлан не може виступати на Чемпіонаті світу ані в індивідуальних змаганнях, ані у складі української команди.
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