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Дискваліфікація Харлан на Чемпіонаті з фехтування: Опозиція ініціює відставку міністра Гутцайта

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дискваліфікація Харлан на Чемпіонаті з фехтування: Опозиція ініціює відставку міністра Гутцайта
«Європейська Солідарність» реєструє постанову про відставку міністра спорту Гутцайта
Фото: НОК

Ірина Геращенко: «Підтримка Ольги Харлан і українського спорту має бути не в пафосних  словах, а справах» 

«Європейська Солідарність» реєструє постанову про відставку міністра спорту Вадима Гутцайта після гучного скандалу з дискваліфікацією української фехтувальниці Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

«Підтримка Ольги Харлан і українського спорту має бути не в пафосних  словах, а справах. Маємо імпотентне міністерство, яке самоусунулося в питаннях захисту  українського  спорту. Російських  спортсменів не повинні допускати  до жодного міжнародного змагання і цим треба системно займатися. «Європейська Солідарність» реєструє постанову про відставку міністра спорту Гутцайта. Закликаємо всі фракції доєднатися», – написала Геращенко.

Дискваліфікація Харлан на Чемпіонаті з фехтування: Опозиція ініціює відставку міністра Гутцайта фото 1

На Чемпіонаті світу з фехтування Ольга Харлан перемогла російською фехтувальницю Анну Смірнову, яка виступала в нейтральному статусі, з рахунком 15:13.

Правила змагань передбачають, що суперниці після двобою мають потиснути одна одній руки. Смирнова підійшла до Харлан, щоб зробити це, але українська спортсменка відмовилася від цього жесту і запропонувала вдаритися шпагами. 

Ображена росіянка назвала такий вчинок «проявом неповаги» і вимагала покарання для Харлан. Спочатку організатори змагань відмовилися задовольнити її прохання і навіть призначили наступну суперницю для Харлан. Однак невдовзі Міжнародна федерація з фехтування (FIE) таки дискваліфікувала українську спортсменку. Тепер Харлан не може виступати на Чемпіонаті світу ані в індивідуальних змаганнях, ані у складі української команди.

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Теги: Європейська солідарність спорт Ольга Харлан Ірина Геращенко Фехтування опозиція Вадим Гутцайт

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Дискваліфікація Харлан на Чемпіонаті з фехтування: Опозиція ініціює відставку міністра Гутцайта
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