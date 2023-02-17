Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпіада-2024. Чемпіонка світу пояснила, чому спортсмени обурені рішенням Гутцайта

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Олімпіада-2024. Чемпіонка світу пояснила, чому спортсмени обурені рішенням Гутцайта
Бойкот Олімпіади лише демотивує українських спортсменів – Саладуха
фото: з відкритих джерел

Ольга Саладуха вважає, що Україна має дотиснути президента МОК та не пустити росіян на змагання, а не бойкотувати Олімпіаду

Після рішення бойкотувати Олімпіаду, якщо в ній братимуть участь росіяни та білоруси, між спортивною спільнотою України та міністром Вадимом Гутцайтом наростає конфлікт. Бойкот змагань лише демотивує спортсменів, треба шукати інше рішення. Про це колишня легкоатлетка, триразова чемпіонка Європи, заслужена майстриня спорту України, народна депутатка Ольга Саладуха заявила в інтерв'ю «Главкому».

Бойкот Олімпіади українськими спортсменами не вирішить проблеми, лише поглибить її. Ольга Саладуха сказала, що рішення бойкотувати змагання її як спортсменку дуже обурило, адже шлях до п’єдесталу, яким іде кожен атлет, – дуже довгий. 

«У наших спортсменів росіяни відібрали право нормально тренуватися через руйнування інфраструктури. Понад 350 спортивних об’єктів лежать у руїнах. І виходить так, що наш Олімпійський Комітет ще й пропонує бойкотувати змагання. По суті караючи в такий спосіб спортсменів невідомо за що», – заявила вона.

Саладуха також додала, що з боку президента НОКу Вадима Гутцайта, це цинічно – давати росіянам право змагатися під нейтральним прапором та одночасно змушувати українських спортсменів непорушно сидіти.

«Наш прапор мають бачити на спортивних подіях, наш гімн має лунати на стадіонах під час Олімпіади. Потрібно, щоб нас чули, тому що ми боремося за свою незалежність», – зазначила Саладуха.

Нардепка заявила, що бойкот може бути крайнім заходом, але зараз Україна ще не вичерпала усіх можливостей зупинити плани Міжнародного олімпійського комітету, тому ми маємо зосереджуватися саме на цьому. Вона додала, що Гутцайт не має демотивувати спортсменів, завчасно анонсуючи бойкот.

Ольга Саладуха прокоментувала й можливу відставку міністра Гутцайта. Вона сказала, що заяви на звільнення від міністра не було, тому важко коментувати, коли відбудеться відставка.

«Однозначно можна сказати лише те, що наявний конфлікт між спортивною спільнотою та міністром», – заявила вона. –  «Треба розуміти, що зараз міністр одночасно є не тільки очільником НОКу, а й президентом федерації фехтування. Тлумачити такий стан речей можна як конфлікт інтересів. На мою думку, є передумови для втручання міністра в діяльність неурядових організацій, які він і очолює».

Ольга Саладуха сподівається на зміни. «Передовсім, що прийде людина, яка буде керувати міністерством. А пан Гутцайт нехай очолює НОК. Тоді, сподіваюся, до бойкоту Олімпіади зі сторони України справа не дійде, але там не буде росіян та білорусів», – резюмувала нардепка.

Нагадаємо, що президент НОК України наполягає на бойкоті українцями Олімпіади в Парижі, якщо туди буде допущено росіян. Вадим Гутцайт вважає, що життя українців важливіше за участь в Олімпіаді, проте рішення – їхати чи не їхати – прийматимуть всі президенти федерацій та українські відомі спортсмени.

До слова, «Главком» провів розслідування, як саме російські спортсмени в погонах збираються проникнути на Олімпіаду. Російський спорт масово підтримав напад на Україну, проте МОК не бачить в цьому проблеми.

Читайте також інтерв'ю: Чемпіонка світу, нардеп Ольга Саладуха: главу МОК Баха треба дотиснути

Теги: Олімпіада конфлікт росіяни звільнення Вадим Гутцайт Ольга Саладуха російські спортсмени спорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маємо виготовляти власні винищувачі, а не просити по всьому світу
Україні потрібен культ власного військово-промислового комплексу
15 лютого, 09:25
Міноборони Румунії не підтвердило інформацію про проліт російської ракети над територією країни
Чому реакція НАТО на російські ракети була такою слабкою
11 лютого, 17:49
У «Хекімоґлу» Полуян збирався перейти після закінчення контракту з китайським «Баодіном»
Український волейболіст відмовився грати в одній команді з росіянином
27 сiчня, 08:46
Путін вирішив, що він великий полководець
Росія кинула у бій «наполеонівську» вундервафлю: нова брехня Кремля
23 сiчня, 14:03
Тимошенко подав у відставку з посади заступника керівника Офісу президента
Тимошенко подав у відставку з посади заступника керівника Офісу президента
24 сiчня, 08:03
В Україні можуть посилити покарання за майнові злочини
Міністр внутрішніх справ розповів, як каратимуть мародерів під час війни
8 лютого, 23:42
Як після індексації змінюються пенсії для тих, хто працює: роз'яснення
Як після індексації змінюються пенсії для тих, хто працює: роз'яснення
9 лютого, 07:33
Ізраїль завдав авіаудару по комплексу ХАМАС у Газі
Ізраїль завдав авіаудару по комплексу ХАМАС у Газі
13 лютого, 07:44
Адміністрація загарбників має проблеми з розселенням новоприбулих військових
На Луганщині загарбники оголосили карантин у школах, аби розмістити там бойовиків
14 лютого, 08:55

Новини

Олімпіада-2024. Чемпіонка світу пояснила, чому спортсмени обурені рішенням Гутцайта
Олімпіада-2024. Чемпіонка світу пояснила, чому спортсмени обурені рішенням Гутцайта
«Шахтар» обіграв французький «Ренн» у першому матчі плей-офф Ліги Європи
«Шахтар» обіграв французький «Ренн» у першому матчі плей-офф Ліги Європи
Незаконне відсторонення керівництва УАФ може призвести до розриву відносин з УЄФА – Протасов
Незаконне відсторонення керівництва УАФ може призвести до розриву відносин з УЄФА – Протасов
Вперше в історії. Збірна України взяла бронзу на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону
Вперше в історії. Збірна України взяла бронзу на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону
МОК присоромив країни, що бойкотують допуск росіян та білорусів до змагань
МОК присоромив країни, що бойкотують допуск росіян та білорусів до змагань
Ексглава світового хокею отримав громадянство РФ
Ексглава світового хокею отримав громадянство РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Чи буде масований авіаналіт окупантів на Україну: оцінка аналітиків ISW
14K
Як російські військовополонені просили вибачення в українців (відео)
8715
В Антарктиді тане льодовик Судного дня: чим це загрожує
7700
Нові обстріли, шокуючі плани Кремля та знову землетрус: головне за ніч
6023
У Росії вибух на заводі, що виробляє детонатори: є жертви
5961
Великий обмін полоненими. Додому повернулися оборонці «Азовсталі» (відео)

Новини

Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
Сьогодні, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Вчора, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту