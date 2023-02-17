Олімпіада-2024. Чемпіонка світу пояснила, чому спортсмени обурені рішенням Гутцайта

Ольга Саладуха вважає, що Україна має дотиснути президента МОК та не пустити росіян на змагання, а не бойкотувати Олімпіаду

Після рішення бойкотувати Олімпіаду, якщо в ній братимуть участь росіяни та білоруси, між спортивною спільнотою України та міністром Вадимом Гутцайтом наростає конфлікт. Бойкот змагань лише демотивує спортсменів, треба шукати інше рішення. Про це колишня легкоатлетка, триразова чемпіонка Європи, заслужена майстриня спорту України, народна депутатка Ольга Саладуха заявила в інтерв'ю «Главкому».

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Бойкот Олімпіади українськими спортсменами не вирішить проблеми, лише поглибить її. Ольга Саладуха сказала, що рішення бойкотувати змагання її як спортсменку дуже обурило, адже шлях до п’єдесталу, яким іде кожен атлет, – дуже довгий.

«У наших спортсменів росіяни відібрали право нормально тренуватися через руйнування інфраструктури. Понад 350 спортивних об’єктів лежать у руїнах. І виходить так, що наш Олімпійський Комітет ще й пропонує бойкотувати змагання. По суті караючи в такий спосіб спортсменів невідомо за що», – заявила вона.

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Саладуха також додала, що з боку президента НОКу Вадима Гутцайта, це цинічно – давати росіянам право змагатися під нейтральним прапором та одночасно змушувати українських спортсменів непорушно сидіти.

«Наш прапор мають бачити на спортивних подіях, наш гімн має лунати на стадіонах під час Олімпіади. Потрібно, щоб нас чули, тому що ми боремося за свою незалежність», – зазначила Саладуха.

Нардепка заявила, що бойкот може бути крайнім заходом, але зараз Україна ще не вичерпала усіх можливостей зупинити плани Міжнародного олімпійського комітету, тому ми маємо зосереджуватися саме на цьому. Вона додала, що Гутцайт не має демотивувати спортсменів, завчасно анонсуючи бойкот.

Ольга Саладуха прокоментувала й можливу відставку міністра Гутцайта. Вона сказала, що заяви на звільнення від міністра не було, тому важко коментувати, коли відбудеться відставка.

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«Однозначно можна сказати лише те, що наявний конфлікт між спортивною спільнотою та міністром», – заявила вона. – «Треба розуміти, що зараз міністр одночасно є не тільки очільником НОКу, а й президентом федерації фехтування. Тлумачити такий стан речей можна як конфлікт інтересів. На мою думку, є передумови для втручання міністра в діяльність неурядових організацій, які він і очолює».

Ольга Саладуха сподівається на зміни. «Передовсім, що прийде людина, яка буде керувати міністерством. А пан Гутцайт нехай очолює НОК. Тоді, сподіваюся, до бойкоту Олімпіади зі сторони України справа не дійде, але там не буде росіян та білорусів», – резюмувала нардепка.

Нагадаємо, що президент НОК України наполягає на бойкоті українцями Олімпіади в Парижі, якщо туди буде допущено росіян. Вадим Гутцайт вважає, що життя українців важливіше за участь в Олімпіаді, проте рішення – їхати чи не їхати – прийматимуть всі президенти федерацій та українські відомі спортсмени.

До слова, «Главком» провів розслідування, як саме російські спортсмени в погонах збираються проникнути на Олімпіаду. Російський спорт масово підтримав напад на Україну, проте МОК не бачить в цьому проблеми.