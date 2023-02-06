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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Неспортивні ігри президента міжнародного олімпійського комітету

glavcom.ua
Томас Бах
фото з відкритих архівів

Томас Бах очолює МОК з вересня 2013 року

Наступні літні Олімпійські ігри мають відбутися в липні – серпні 2024 року в Парижі. Але підготовка до них – притому не спортивна – вже почалася.

Першим ситуацію збурив сам президент МОК Томас Бах, такий собі Шрьодер від спорту, але про це трохи далі. А заявив Бах таке: «Можливо, російські та білоруські спортсмени могли б змагатися під нейтральним прапором на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Ми знаємо точку зору України, яка хоче ізолювати Росію не лише як державу, але й хоче ізолювати всіх росіян. Окремі спортсмени не повинні зазнавати дискримінації шляхом виключення, навіть якщо країни перебувають у конфліктному стані».

Зрозуміло, така заява не залишилася без відповіді. Зрозуміло, що рішучі протести Баху висловили НОК та влада України. А залпом важкої артилерії по намірах Баха має стати скликана на 10 лютого нарада міністрів спорту близько 40 країн, яку анонсував польський міністр Каміль Бортнічук. На порядку денному бойкот Олімпіади в разі допущення на неї спортсменів РФ та Білорусі. Тобто ігри в Парижі певною мірою може чекати доля московської Олімпіади 1980 року, яку бойкотували більшість країн Заходу, а також ісламських країн на знак протесту проти радянського вторгнення в Афганістан, що вочевидь хвилювало тодішнє керівництво МОК не більше, ніж агресія Росії проти України хвилює нинішнє.

Але закономірно постає питання: Франції воно треба, щоб паризькі ігри 2024 в майбутньому асоціювалися зі скандалом та бойкотом?

А тепер трохи про президента МОК.

Томас Бах очолює МОК з вересня 2013 року.

Це за його каденції відбулися зимові Олімпійські ігри 2014 року в Сочі, які через порушення прав людини в Росії бойкотували державні діячі різних країн, серед них Барак Обама, Джо Байден, Франсуа Олланд, Девід Кемерон, Йоахім Гаук... Останні дні тієї Олімпіади збіглися в часі зі спробою кривавого придушення Майдану режимом Януковича. Тоді очолюваний Бахом МОК заборонив українській жіночій команді вийти на старт лижних гонок із жалобними стрічками на рукавах, через що наші дівчата відмовилися від участі в змаганнях. Зате світ облетіли фото обіймів Томаса Баха з господарем Олімпіади – президентом РФ.

Пам'ятає світ і допінговий скандал, пов'язаний з розслідуванням і викриттям Всесвітнім антидопінговим агентством державної допінгової програми в Росії, і те, як – усупереч очевидним фактам – повівся в цій ситуації президент МОК, якому впливове німецьке видання «Die Zeit» присвятило тоді статтю під промовистим заголовком «Русофіл і корупціонер – усе, як полюбляє Путін».

Тепер Бах обстоює участь російських та білоруських спортсменів. Отриманий з рук Путіна російський орден Пошани відпрацьовує?

Утім, за свою історію МОК і не в такі халепи вплутувався.

Скажімо, такого ж 6 лютого, але далекого 1936 року зимову Олімпіаду в Гарміш-Партенкірхені відкривав тодішній господар ігор Адольф Гітлер.

А що МОК, як і чимало інших міжнародних інституцій, потребує перезавантаження, це факт.

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Теги: міністр орден Адольф Гітлер влада президент скандал агресія Томас Бах Девід Кемерон Афганістан путін Франсуа Олланд Барак Обама олімпійські ігри

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