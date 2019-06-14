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    Усунений за корупцію екс-президент ПФЛ йде у нардепи в команді Алли Шлапак

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    Усунений за корупцію екс-президент ПФЛ йде у нардепи в команді Алли Шлапак
    Фото з соцмереж

    Останню невдалу спробу працевлаштуватися Святослав Сирота зробив у Івано-Франківську

    Колишній воротар дублю київського «Динамо», рівненського «Вереса» і «Дніпра» Святослав Сирота вирішив розпочати політичну кар'єру. Про це сам спортсмен, а згодом футбольний функціонер повідомив на своїй сторінці у «Фейсбуку».

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    Судячи з гештеґу, політичну діяльність Святослав Анатолійович вирішив розпочати в команді одіозної співголови фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді 2006-2011 років Алли Шлапак.

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    Передвиборчі лозунги пана Сироти

    Зауважимо, що після завершення кар'єри гравця пан Сирота спершу збирався розпочинати тренерську діяльність. Однак після нетривалої праці в штабі юнацької збірної України Святослав Анатолійович перекваліфікувався у функціонера і працював на різних посадах у Федерації футболу Києва і Професійній футбольній лізі. Вінцем цієї діяльності стало президентство в ПФЛ у 2008-2010 роках. З посади Сирота пішов достроково, за звинуваченням у корупції.

    Після того Святослав Анатолійович відкрив у собі дар футбольного менеджера. В сезоні-2015/2016 він працював спортивним директором молдовського клубу «Зоря» з Бельців, а в серпні 2016-го вигулькнув на посту віце-президента грузинського «Зуґдіді».

    На обох посадах Сирота затримався не надовго. Як зрештою й на останньому робочому місці в Івано-Франківську, де він очолював наглядову раду місцевого клубу «Прикарпаття». Звільнили пана Сироту всього через півроку після призначення, під тиском невдоволених діяльністю київського менеджера ультрас клубу.

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