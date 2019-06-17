  1. Головна
  2. Спорт
  3. Статті

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Статті

    Найкращий асистент мундіалю U20: Тренери нагадували, що Лобановський брав на фарт рудих

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Юхим Конопля був одним із найкращих у складі української збірної на молодіжному мундіалі-2019 - Найкращий асистент мундіалю U20: Тренери нагадували, що Лобановський брав на фарт рудих
    Юхим Конопля був одним із найкращих у складі української збірної на молодіжному мундіалі-2019
    Іван Вербицький

    Юхим Конопля - про перемогу збірної України на чемпіонаті світу

    Стрімкий правий крайній Юхим Конопля став один із найяскравіших гравців збірної України на переможному чемпіонаті світу серед молоді до 20-ти років. Вихованець «Шахтаря» не лише гарно оборонявся, а й постійно підключався до атакувальних дій і відзначився відразу п'ятьма результативними передачами. Зокрема після пасів Коноплі українці забили вирішальні м'ячі у півфінальному поєдинку з італійцями і фінальному з корейцями.

    Читайте також

    Про такий результат можна було тільки мріяти, - каже Юхим. - Ставили завдання перемогти від матчу до матчу, прагнули добре відновитися і підійти до наступної зустрічі в найліпшому стані. Про якісь глобальні цілі не задумувалися до самого кінця.

    З того, як гравці спілкуються між собою, як часто вони жартують з тренерами, можна зробити висновок, що в колективі відмінний мікрокімат...

    Так було ще задовго до цього чемпіонату світу. Ми вже добре знаємо одне одного. Також це завдяки нашим тренерам. Вони знають, кого підбадьорити, на кого прикрикнути, з ким посміятися, а кого підколоти. При цьому ніхто ні на кого не ображався. В команді справді здорова атмосфера. У нас зібралися толкові хлопці. І, правду кажучи, всі наших тренерів люблять.

    Видно, що Олександр Петраков не тримає гравців на відстані...

    Так і є. Як на мене, ця деталь теж посприяла досягненню чемпіонського результату, з яким ми повернулися з Польщі.

    У цій команді виступало відповідно сім і шість колишніх чи нинішніх представників київського «Динамо» і донецького «Шахтаря». Не виникало суперечок на клубному підґрунті?

    Ви знаєте, ні. Коли збираємося у збірній, гарно спілкуємося. Хоча й коли виходимо одне проти одного у складах клубів, теж намагаємося ставитися до суперників по-дружньому. Хоча й розуміємо, що то «Українське класичне», але ніхто зі злим умислом в опонента не йде. Такого не було і, думаю, ніколи не буде.

    wc2019_u20_ukr_kor_konoplya0
    Юхим Конопля здійняв чемпіонський кубок найсильнішої молодіжної збірної світу над головою

    На чемпіонаті світу ви зробили п'ять результативних передач у шести матчах. Здається, раніше таких серйозних асистенстських здібностей ви не проявляли...

    То, мабуть, тому що я ще на чемпіонаті світу не грав (посміхається). Хоча справді - у клубі мені теж робити асисти виходить не так часто. Сподіваюся, то тільки початок.

    Можливо, вам комфортніше грати так, як грає збірна, тобто, відповідати за весь фланг, а не діяти в захисті у схемі з чотирма оборонцями?

    Не виключаю, оскільки від нас із Вітею Корнієнком, котрий грав зліва та інших хлопців, з якими взаємодіяли на флангах, завжди вимагали активності попереду і виконання великої кількості передач.

    Знаєте, що у Валерія Лобановського колись був принцип, щоб у команді на фарт був бодай один рудоволосий футболіст?

    Так, чув. Хлопці і тренери про це нагадували. Мабуть, цей фактор теж свою роль у нашому чемпіонстві відіграв (сміється).

    - Тепер ви чемпіон світу серед молоді. На що мотивуєте себе в майбутньому?

    - Наразі мені хочеться не зупинятися на досягнутому і надалі прогресувати. Зараз найголовніше - добре відновитися, гарно перед наступним сезоном відпочити. Про клубний сезон щось говорити важко. Треба розуміти, де саме гратиму.

    - Залишаєтеся в «Шахтарі»?

    - Поки важко сказати...

    Іван Вербицький, «Главком»

     Читайте також: 24 футбольні герої. Хто зробив Україну чемпіоном світу


    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Валерій Лобановський Олександр Петраков Юхим Конопля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ