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    Стали відомі арбітри, які працюватимуть на матчах «Динамо» та «Шахтаря» у Лізі Європи

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    Ентоні Тейлор - Стали відомі арбітри, які працюватимуть на матчах «Динамо» та «Шахтаря» у Лізі Європи
    Ентоні Тейлор
    chelseanews

    Поєдинки українських клубів судитимуть англійці

    Стали відомі бригади арбітрів, які працюватимуть на перших матчах українських клубів у 1/16 фіналу Ліги Європи.

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    Головним рефері зустрічі «Олімпіакос» - «Динамо» призначений 39-річний англієць Крейг Поусон.  Асистенти рефері - Лі Беттс і Іан Хассін. Додаткові асистенти рефері - Пол Тірні і Джонатан Мосс. Четвертий рефері - Едвард Смарт (усі - Англія).

    Інший англієць Ентоні Тейлор обслужить поєдинок «Шахтар» - «Айнтрахт». Асистенти рефері - Гері Бісуік і Адам Нанн. Додаткові асистенти рефері - Стюарт Еттуелл і Мартін Аткінсон. Четвертий рефері - Костянтин Хадзідакіс (усі - Англія).

    Матч Ліги Європи «Олімпіакос» - «Динамо» відбудеться у четвер, 14 лютого, о 19.55. За кілька хвилин після завершення гри в Греції, о 22:00, стартує зустріч «Шахтар» - «Айнтрахт».

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