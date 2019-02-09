Напередодні поєдинку з «Шахтарем» «Айнтрахт» видав якісний матч у Ляйпціґу



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Футболісти «Айнтрахта» можуть радіти, що м'яч так і не влетів у ворота Кевіна Траппа hessenschau.de

Франкфуртці повернулися на п'яте місце

Франкфуртський «Айнтрахт» провів останній напередодні зустрічі з донецьким «Шахтарем»

у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи поєдинок. У матчі 21-го туру німецької Бундесліги команда Аді Гюттера відстояла важливу нічию у виїзній зустрічі з «Ляйпціґом», який у турнірній таблиці іде на четвертому місці і претендує на місце в Лізі чемпіонів-2019/2020.

«Ляйпціґ» — «Айнтрахт» (Франкфурт) - 0:0

«Ляйпціґ»: Ґулачі - Мукієле, Ільзанкер, Віллі Орбан - Кльостерманн, Демме, Ляймер (Еміл Форсберґ, 67), Гальстенберґ - Юссуф Поульсен, Забітцер (Тайлер Адамс, 90+1), Тімо Вернер (Матеус Кунья, 85). Тренер - Ральф Ранґнік

«Айнтрахт»: Кевін Трапп — Н’Діка, Гасебе, Гінтерреґер — Данні Да Кошта, Желсон Фернандес (к), Себастьян Роде (Ґачіновіч, 60), Філіп Костіч — Лука Йовіч — Себастьєн Алле, Ребіч (Єтро Віллемс, 77). Тренер — Аді Гюттер

Суддя: Ґ. Вінкманн

Попередження: Віллі Орбан (24), Ляймер (26), Ільзанкер (55), Забітцер (84) - Желсон Фернандес (28), Єтро Віллемс (85)

9 лютого. Ляйпціґ. Red Bull Arena. 38 300 глядачів

Варто сказати, що в порівнянні з попередньою зустріччю проти дортмундської «Боруссії» Гюттер не провів жодної зміни в стартовому складі. Більше того, навіть вихід Міята Ґачіновіча на заміну відбувся приблизно в той же час. Єдина відмінність - вихід на поле нідерландця Єтро Віллемса, котрий наприкінці зустрічі замінив Анте Ребіча.

Після цієї нічиєї «Айнтрахт» набрав 33 очки і вийшов на п'яте місце в таблиці. Стільки ж - у леверкузенського «Байєра», який вчора переміг на виїзді 5:1 «Майнц» і за різницею м'ячів іде шостим.

Лідер чемпіонату «Боруссія» втрачає очки у другому турі поспіль. Сьогодні дортмундці не змогли переграти вдома «Гоффенгайм». При цьому дортмундці у середині другого тайму вели 3:0 - відзначилися Джелдон Санчо, Маріо Ґьотце і Рафаель Ґеррейру. Вочевидь у цю мить підопічні Люсьєна Фавра вважали справу зробленою і вирішили поекономити сили перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського «Тоттнем Готспур». Як наслідок - фантастичний камбек. Ішак Бельфоділь (двічі) та Павел Кадерабек з інтервалом у 12 хвилин зробили рахунок 3:3.

Тим самим, дортмундці зробили подарунок своїм переслідувачам «Баварії», яка через 10 хвилин, о 19:30 приймає «Шальке» Євгена Коноплянки. Наразі розрив між лідерами складає вісім очок на користь «Боруссії».