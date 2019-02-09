Київське «Динамо» нарешті виграло перший матч на зборі в Марбельї (відео)



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Хоч і не без долі фарту, на цей раз «Динамо» перемогло Офіційний сайт ФК «Динамо»

Український віце-чемпіон напівдублюючим складом здолав клуб з Норвегії

Після нічиїх зі шведськими «Мальме» і «Естерсундом», а також поразки від американського «Нью-Інґленд Революшн» в перших двох матчах заключного тренувального збору в іспанській Марбельї команда київського «Динамо» нарешті спромоглася перемогти. Причому граючи експериментальним складом.

«Динамо» (Київ, Україна) - «Волеренґа» (Норвегія) - 2:1

Голи: 1:0 - Русин (6). 2:0 - Краченко (39). 2:1 - Ґреден (69)

«Динамо»: Бущан, Шабанов, Сідклей, Смирний, Кравченко, Гармаш, Сидорчук, Алібеков, Шепелєв (Че Че, 46), Андрієвський, Русин

«Волеренґа» (стартовий склад): Кваресі, Хуарес, Толлас, Несберґ, Адекуґбе, Абу, Левкен, Еюке, Доннум, Фінне, Вільгялмссон

У порівнянні з попереднім поєдинком з «Мальме», динамівці розпочали зустріч з «Волеренґою» дуже активно. І, що найголовніше - результативно. Вже на 6-й хвилині зустрічі «біло-синім» вдалося відкрити рахунок: Сидорчук довгим пасом з глибини поля вивів Назарія Русина один на один з голкіпером норвезького клубу. Нападник «Динамо» спершу пробив прямо у воротаря, проте встиг першим на добивання і відправив м'яч з метра в порожні ворота - 1:0.

Здавалося, що далеко не основний склад команди Олександра Хацкевича продовжить діяти в тому ж дусі, але... Ближче до середини тайму швидкості в грі відверто впали, м'яч в основному перебував у центрі поля, де і було найбільше боротьби. «Волеренґа» ж взагалі практично і не думала про атаки, лише зрідка турбуючи Бущана за весь перший тайм дальніми ударами.

По такій грі все говорило про те, що команди так і завершать першу половину зустрічі за мінімальної переваги киян. Але на 38-й хвилині поєдинку «Динамо» отримало право на штрафний удар, який прекрасно реалізував Микита Кравченко. Оборонець киян відправив м'яч прямим ударом метрів з двадцяти точно в нижній кут воріт суперника - 2:0.

«Динамо» - «Волеренґа». Гол Микити Кравченка

Після перерви норвежці додали і були дуже близькі до того, щоб скоротити відставання в рахунку. Після подачі з кутового, гравець «Волеренґи» пробив головою фактично впритул - з лінії воротарської, але Бущан якимось чином встиг зреагувати на цей удар і парирував його, після чого оборонці вибили м'яч. Однак через кілька хвилин вже і Бущан був безсилий проти удару Ґредена. Півоборонець норвезького клубу, підхопивши м'яч на лівому краю штрафного, трохи змістився в центр і завдав хорошого удару в нижній дальній кут воріт «Динамо» - 2:1.

«Біло-сині» тут же відповіли своїм моментом, але удар Алібекова після подачі з кутового були неточним. І все ж другий тайм краще провели саме норвежці, які в кінці поєдинку повинні були зрівнювати рахунок, якби не відмінна гра Бущана в рамці. На 87-й хвилині півоборонець «Волеренґи» пробив з кількох метрів прямо під поперечину, але Георгій і тут зумів переправити м'яч на кутовий! У підсумку, мінімальна перемога «Динамо».

Додамо, що в неділю і понеділок «Динамо» проведе на зборі два заключних повноцінних тренувальних дні, а у вівторок команду Олександра Хацкевича очікує лише ранкове тренування - в обід цього дня динамівці вилетять до Афін, де найближчого четверга, 14 лютого, проведуть перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Олімпіакоса».

Джерело: Dynamo.kiev.ua