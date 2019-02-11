Напередодні зустрічі з «Динамо» «Олімпіакос» втратив капітана
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Костас Фортуніс травмувався в матчі лідерів грецького чемпіонату
Капітан «Олімпіакоса» Константінос Фортуніс отримав пошкодження в матчі проти лідерів грецької Суперліги, в якому його команда поступилася на виїзді 1:3 ПАОКу.
На 75-й хвилині він поступився місцем на полі Ахмеду Хассану після удару по щиколотці. Офіційний сайт клубу повідомляє, що ступінь серйозності травми визначить МРТ і поглиблене медичне обстеження.
Фортуніс грає на позиції атакувального хава або відтягненого форварда. У цьому сезоні 26-річний грек провів у складі свого клубу 30 матчів, забив 12 голів і зробив 10 результативних передач.
На щастя для тренера пірейців Педру Мартінша, бодай основний правий оборонець Омар Ельабделлауі до матчів з «Динамо» відновитися встигне.
Перший матч відбудеться 14 лютого у Піреї. Повторна зустріч у Києві - 21 лютого.