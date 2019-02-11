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    Напередодні зустрічі з «Динамо» «Олімпіакос» втратив капітана

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    Костас Фортуніс є однією з ключових постатей в &laquo;Олімпіакосі&raquo; - Напередодні зустрічі з «Динамо» «Олімпіакос» втратив капітана
    Костас Фортуніс є однією з ключових постатей в «Олімпіакосі»
    Twitter ФК «Олімпіакос»

    Костас Фортуніс травмувався в матчі лідерів грецького чемпіонату

    Капітан «Олімпіакоса» Константінос Фортуніс отримав пошкодження в матчі проти лідерів грецької Суперліги, в якому його команда поступилася на виїзді 1:3 ПАОКу.

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    На 75-й хвилині він поступився місцем на полі Ахмеду Хассану після удару по щиколотці. Офіційний сайт клубу повідомляє, що ступінь серйозності травми визначить МРТ і поглиблене медичне обстеження.

    Фортуніс грає на позиції атакувального хава або відтягненого форварда. У цьому сезоні 26-річний грек провів у складі свого клубу 30 матчів, забив 12 голів і зробив 10 результативних передач.

    На щастя для тренера пірейців Педру Мартінша, бодай основний правий оборонець Омар Ельабделлауі до матчів з «Динамо» відновитися встигне.

    Перший матч відбудеться 14 лютого у Піреї. Повторна зустріч у Києві - 21 лютого.

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