Визначилися дев’ять європейських фіналістів чемпіонату світу з футболу

Останню пряму путівку розіграють Нідерланди, Туреччина та Норвегія

Дев’ять збірних з десяти отримали прямі путівки на чемпіонат світу – 2022 у Катарі за підсумками групового етапу європейської кваліфікації. До списку учасників світової першості вже потрапили: Сербія, Іспанія, Швейцарія, Данія, Бельгія, Франція, Хорватія, Німеччина, Англія.

Останню пряму путівку розіграють учасники групи G – це єдина група, в якій збереглася інтрига в боротьбі за лідерство. На перше місце претендують одразу три збірні: Нідерланди, Туреччина та Норвегія.

Ще три путівки на чемпіонат світу, виділені європейському континенту, будуть розіграні у стикових матчах. У них має шанс взяти участь і збірна України, яка 16 листопада має перемагати Боснію і Герцеговину та сподіватися, що Франція відбере очки у Фінляндії.

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Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада у Цюріху.