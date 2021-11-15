Олімпійський чемпіон змінив свою позицію щодо агресії з боку Росії

Олександр Абраменко розуміє, що відбувається на Донбасі

Олімпійський чемпіон фристайліст Олександр Абраменко змінив свою думку і заявив, що Росія є агресором.

«Я, звісно, розумію, що йде агресія з боку Росії проти наших територій, які захищають наші воїни. Там розписали так, ніби не розумію, що відбувається.

Жодне перекручене інтерв'ю нездатне зламати мою віру в перемогу України», – розповів Абраменко в інтерв'ю YouTube-каналу «Військове телебачення України».

Раніше Абраменко сумнівався, що Росію можна вважати агресором.

«Росія – агресор? Ні, неоднозначно. Не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають, – а чи це правда? Мені здається, що це сплановано. І не лише з нашого чи з їхнього боку. Є ще третя, четверта сторона, які зацікавлені в цьому», – говорив він.

На Олімпіаді в Токіо Ласіцкене, яка є капітаном російських збройних сил і була довіреною особою президента РФ Володимира Путіна, сфотографувалася з Ярославою Магучіх, яка є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Пізніше Магучіх перепросила за непорозуміння, адже вона знає, що на сході України наша армія воює з Росією.

Пізніше у схожу ситуацію потрапив паралімпієць Ігор Цвєтов, але фотографуватися з росіянами не став.