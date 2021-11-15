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    Олімпійський чемпіон змінив свою позицію щодо агресії з боку Росії

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    Олександр Абраменко вже вважає Росію агресором - Олімпійський чемпіон змінив свою позицію щодо агресії з боку Росії
    Олександр Абраменко вже вважає Росію агресором
    фото з відкритих джерел

    Олександр Абраменко розуміє, що відбувається на Донбасі

    Олімпійський чемпіон фристайліст Олександр Абраменко змінив свою думку і заявив, що Росія є агресором.

    «Я, звісно, розумію, що йде агресія з боку Росії проти наших територій, які захищають наші воїни. Там розписали так, ніби не розумію, що відбувається.

    Жодне перекручене інтерв'ю нездатне зламати мою віру в перемогу України», – розповів Абраменко в інтерв'ю YouTube-каналу «Військове телебачення України».

    Раніше Абраменко сумнівався, що Росію можна вважати агресором.

    «Росія – агресор? Ні, неоднозначно. Не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають, – а чи це правда? Мені здається, що це сплановано. І не лише з нашого чи з їхнього боку. Є ще третя, четверта сторона, які зацікавлені в цьому», – говорив він.

    На Олімпіаді в Токіо Ласіцкене, яка є капітаном російських збройних сил і була довіреною особою президента РФ Володимира Путіна, сфотографувалася з Ярославою Магучіх, яка є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Пізніше Магучіх перепросила за непорозуміння, адже вона знає, що на сході України наша армія воює з Росією.

    Пізніше у схожу ситуацію потрапив паралімпієць Ігор Цвєтов, але фотографуватися з росіянами не став.

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    Теги: Олімпіада Олександр Абраменко фристайл
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    Олімпійський чемпіон змінив свою позицію щодо агресії з боку Росії