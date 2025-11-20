Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу

До плей-оф УЄФА увійшли 12 команд, які посіли другі місця у групах відбору, а також чотири найкращі переможці груп Ліги націй

У швейцарському Цюриху відбулося жеребкування стадії плейоф кваліфікації до чемпіонату світу-2026 з футболу. За його підсумками Україна отримала у суперники збірну Швеції за місце на мундіалі в США, Мексиці та Канаді, повідомляє «Главком».

У разі перемоги Україна зіграє у матчі за вихід на ЧС-2026 проти переможця пари Польща – Албанія.

За результами відбору ЧС-2026 Україна посіла друге місце у групі D з Францією, Ісландією та Азербайджаном, маючи у активі 10 очок після шести турів. Таким чином підопічні Сергія Реброва вийшли у плейоф кваліфікації.

Всі збірні з других місць, а також команди за рейтингом Ліги націй, розіграють путівки на мундіаль через плейоф у форматі мінітурнірів з півфіналами та фіналом. Їх переможці кваліфікуються до фінальної частини ЧС-2026 з футболу.

У європейський плейоф раунд відбору на світову першість вийшли 16 збірних, яких поділили на чотири кошики посіву. Україна потрапила у перший кошик при жеребкуванні і отримала у суперники одну з чотирьох команди, які представляють четвертий кошик.

У півфіналі відбору збірна України зіграє проти Швеції. Матч відбудеться 26 березня 2026 року. За умови перемоги, українці далі гратимуть проти переможця пари команд з другого-третього кошиків – Польщі або Албанії. Обидва поєдинки у плейоф відбору будуть для України номінально домашнім.

Результати жеребкування плейоф кваліфікації ЧС-2026 з футболу:

Шлях A:

Італія – Північна Ірландія/Уельс – Боснія і Герцеговина

Шлях B:

Україна – Швеція/Польща – Албанія

Шлях C:

Туреччина – Румунія/Словаччина – Косово

Шлях D:

Данія – Північна Македонія/Ірландія

Україна опинилась у першому кошику посіву плей-офф відбору до ЧС-2026 завдяки особистому рейтингу ФІФА та сприятливим розкладам в інших групах. Команда Реброва потрапила до четвірки найкращих серед тих, хто посів другі місця в інших групах.

Трансляція доступна на офіційному сайті ФІФА та Megogo.

Півфінали плей-оф пройдуть 26 березня 2026-го, а фінали – 31 березня, а право приймати матч визначатиметься додатковим жеребом.