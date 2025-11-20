Визначився найкращий футболіст року в Африці

Хакімі в цьому сезоні став переможцем Ліги чемпіонів

Хакімі у боротьбі за титул випередив Салаха та Осімхена

Захисник французького «Парі Сен-Жермен» та збірної Марокко Ашраф Хакімі отримав приз найкращому футболісту 2025 року в Африці. Про це повідомляє «Главком».

Хакімі у боротьбі за титул випередив нападника «Ліверпуля» та збірної Єгипту Мохамеда Салаха та форварда команди Нігерії та турецького «Галатасараю» Віктора Осімхена.

Хакімі в цьому сезоні став переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Франції та володарем Кубка та Суперкубку країни у складі «ПСЖ». За команду він провів 55 матчів у всіх турнірах, забив 11 м'ячів та віддав 16 гольових передач.

Найкращим тренером року визнано Бубіста. Під його керівництвом збірна Кабо Верде вперше кваліфікувалася на чемпіонат світу. Воротарем року названо голкіпера саудівського «Аль-Хіляля» та збірної Марокко Яссін Буну. Найкращою командою стала молодіжна збірна Марокко, яка здобула золото чемпіонату світу.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».