Плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу: Україна дізналася потенційних суперників
Україна потрапила в перший кошик для жеребкуванням плей-оф
Збірна України дізналася потенційних суперників у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».
Україна потрапила в перший кошик для жеребкуванням плей-оф.
Хто ще вийшов у плей-оф відбору ЧС-2026
У цьому етапі буде чотири кошики: три – за оновленим рейтингом ФІФА, а четвертий – для команд, які отримали право продовжити боротьбу через Лігу націй. Для виходу на Мундіаль нашій збірній потрібно здолати двох опонентів.
- Перший кошик: Італія, Туреччина, Данія, Україна
- Другий кошик: Уельс, Словаччина, Польща, Чехія.
- Третій кошик: Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово.
- Четвертий кошик: Швеція, Румунія, Північна Ірландія, Північна Македонія
Які переваги дає перший кошик
У півфіналі плей-оф у суперники потрапляє команда з четвертого кошика – тобто збірні, що пробилися через Лігу націй (Швеція, Румунія, Північна Ірландія та Північна Македонія).
Команди з першого та другого кошиків отримують перевагу домашнього поля в півфіналі плей-оф. Господар фіналу визначатиметься жеребом.
Також у фіналі між собою не можуть зустрітися команди з першого кошика. Отже, Україна гарантовано не зіграє проти Італії, Туреччини та Данії.
У разі виходу до фіналу, Україна буде протистояти команді з другого або третього кошика.
Що далі чекає на збірну України
- 19 листопада: оновлення рейтингу ФІФА та визначення кошиків.
- 20 листопада: жеребкування плей-оф ЧС-2026.
- 5 грудня: жеребкування фінального турніру ЧС-2026.
- 26 і 31 березня 2026 року: матчі плей-оф.
Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.
Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.
У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Україна – Ісландія 2:0 (0:0)
Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.
Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Ісландія – Україна 3:5 (1:3)
Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89
У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
Коментарі — 0