Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стародубцева: Мій хлопець пообіцяв зробити пропозицію, якщо я увійду в топ-50 рейтингу WTA

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Стародубцева: Мій хлопець пообіцяв зробити пропозицію, якщо я увійду в топ-50 рейтингу WTA
Юлія Стародубцева зізналась, за якої умови її хлопець зробить пропозицію одружитися
фото: REUTERS
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Українська тенісистка наразі створила найгучнішу сенсацію на «Ролан Гаррос» 2026

Українська тенісистка Юлія Стародубцева після гучної перемоги на «Ролан Гаррос» над другою ракеткою світу Єлєною Рибакіною розповіла про парі, яке заключила зі своїм хлопцем. Про це повідомляє «Главком».  

Під час пресконференції після перемоги над Рибакіною журналіст поцікавився, як виглядає тренерський штаб Стародубцевої, нагадавши, що кілька років тому вона працювала разом зі своїм хлопцем. Українка скористалась цим питанням, щоб розповісти про парі з бойфрендом, якого звуть Пірс Долан.

«Мій хлопець – мій тренер. Він сказав, що якщо я проб'юся в топ-50, то зробить мені пропозицію. Він тепер лякається. Я наближаюся», – з посмішкою розповіла Стародубцева.

Зауважимо, що Стародубцева вже максимально близька до виконання цієї умови – наразі українка посідає 55-те місце у світовому рейтингу.

Нагадаємо, у матчі 1/32 фіналу «Ролан Гаррос» 2026 українка здобула вольову перемогу над другою ракеткою світу Єлєною Рибакіною. Це перемога стала для Юлії дебютною над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу за сім подібних зустрічей.

Також ця перемога стала найрейтинговішою для українських тенісисток в історії виступів на «Ролан Гаррос». Раніше українки лише двічі обігрували суперниць із топ-5 світового рейтингу на ґрунтовому «мейджорі» – це вдавалось Еліні Світоліній та Катерині Байндль.

Крім цього, Стародубцева стала першою тенісисткою у Відкритій ері, що змогла перемогти суперницю з топ-5 посіву на «Ролан Гаррос» у матчі, що завершився тайбрейком у третьому сеті.

У наступному колі «Ролан Гаррос» Стародубцева зіграє проти Ван Сіюй (Китай).

Читайте також:

Теги: теніс Ролан Гаррос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

«Бенфіка» визначилась, хто замінить Моурінью на посаді головного тренера
«Бенфіка» визначилась, хто замінить Моурінью на посаді головного тренера
Джокович розкритикував умови проведення матчів на «Ролан Гаррос»
Джокович розкритикував умови проведення матчів на «Ролан Гаррос»
Стародубцева: Мій хлопець пообіцяв зробити пропозицію, якщо я увійду в топ-50 рейтингу WTA
Стародубцева: Мій хлопець пообіцяв зробити пропозицію, якщо я увійду в топ-50 рейтингу WTA
Українські юніорки здобули срібло Чемпіонату Європи з художньої гімнастики
Українські юніорки здобули срібло Чемпіонату Європи з художньої гімнастики
Форвард Бутко повернувся з Іспанії до України, щоб продовжити кар'єру у «Київ-Баскеті»
Форвард Бутко повернувся з Іспанії до України, щоб продовжити кар'єру у «Київ-Баскеті»
Клуб виставив футболіста збірної України на трансфер і повісив на нього цінник у 6 млн євро
Клуб виставив футболіста збірної України на трансфер і повісив на нього цінник у 6 млн євро

Новини

В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua