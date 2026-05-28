Стародубцева: Мій хлопець пообіцяв зробити пропозицію, якщо я увійду в топ-50 рейтингу WTA

Юлія Стародубцева зізналась, за якої умови її хлопець зробить пропозицію одружитися

Українська тенісистка Юлія Стародубцева після гучної перемоги на «Ролан Гаррос» над другою ракеткою світу Єлєною Рибакіною розповіла про парі, яке заключила зі своїм хлопцем. Про це повідомляє «Главком».

Під час пресконференції після перемоги над Рибакіною журналіст поцікавився, як виглядає тренерський штаб Стародубцевої, нагадавши, що кілька років тому вона працювала разом зі своїм хлопцем. Українка скористалась цим питанням, щоб розповісти про парі з бойфрендом, якого звуть Пірс Долан.

«Мій хлопець – мій тренер. Він сказав, що якщо я проб'юся в топ-50, то зробить мені пропозицію. Він тепер лякається. Я наближаюся», – з посмішкою розповіла Стародубцева.

Зауважимо, що Стародубцева вже максимально близька до виконання цієї умови – наразі українка посідає 55-те місце у світовому рейтингу.

Нагадаємо, у матчі 1/32 фіналу «Ролан Гаррос» 2026 українка здобула вольову перемогу над другою ракеткою світу Єлєною Рибакіною. Це перемога стала для Юлії дебютною над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу за сім подібних зустрічей.

Також ця перемога стала найрейтинговішою для українських тенісисток в історії виступів на «Ролан Гаррос». Раніше українки лише двічі обігрували суперниць із топ-5 світового рейтингу на ґрунтовому «мейджорі» – це вдавалось Еліні Світоліній та Катерині Байндль.

Крім цього, Стародубцева стала першою тенісисткою у Відкритій ері, що змогла перемогти суперницю з топ-5 посіву на «Ролан Гаррос» у матчі, що завершився тайбрейком у третьому сеті.

У наступному колі «Ролан Гаррос» Стародубцева зіграє проти Ван Сіюй (Китай).