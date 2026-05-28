Джокович розкритикував умови проведення матчів на «Ролан Гаррос»
Джокович не розуміє, чому на «Ролан Гаррос» відсутні правила на випадок екстремальної спеки
Четверта ракетка світу сербський тенісист Новак Джокович розкритикував організацію матчів на «Ролан Гаррос». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Punto de Break.
У матчі другого кола «Ролан Гаррос» Джокович обіграв француза Валантена Руаї – 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3.
«Не розумію, чому вони не мають правила на випадок екстремальної спеки. Я про це не знав – думав, що таке правило існує на всіх турнірах Великого шлема, але хтось сказав мені, що на «Ролан Гаррос» його немає. Гадаю, якби дах закрили, щоб справитися зі спекою, це було б несправедливо щодо інших гравців та матчів, що проходять на відкритих кортах. Чому потрібно закривати центральний корт, а решті продовжувати грати під сонцем? Я б із цим не погодився, хоча, звичайно, було б чудово грати під закритим дахом у такий спекотний день», – сказав Джокович.
У третьому колі «Ролан Гаррос» 2026 Джокович зіграє з бразильцем Жоао Фонсекою.
До слова, раніше Еліна Світоліна на класі пробилася в третє коло Відкритого чемпіонату Франції.
Українка переграла іспанську тенісистку Кетлін Кеведо. У першому сеті вона повісила суперниці «бублик».
Тим часом Дар'я Снігур вилетіла від американки Пейтон Стернс в другому раунді «Ролан Гаррос».
Уродженка Києва поступилася в двох сетах.
