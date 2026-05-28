Українські юніорки здобули срібло Чемпіонату Європи з художньої гімнастики

Артем Худолєєв
Українки вдало стартували на Чемпіонаті Європи
фото: European Gymnastics
У болгарській Варні стартувала континентальна першість з художньої гімнастики

Українські юніорки – віцечемпіонки Європи з художньої гімнастики в командній першості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Першими пройшли кваліфікацію юніорки. За її підсумками визначились фіналістки в окремих видах. Також результати, показані гімнастками у кваліфікації у цій групі, зараховувалися до командного заліку, де і були розіграні перші нагороди Чемпіонату Європи.

Україну в індивідуальній першості серед юніорок представляють Софія Країнська, Софія Кулікова і Варвара Чубарова. Наші юні грації доволі вдало виступили у кваліфікації.

За її підсумками українки набрали 100,550 та стали срібними командної першості на Чемпіонаті Європи.

Також вони боротимуться за нагороди у всіх фіналах: Софія Кулікова – з обручем, Варвара Чубарова – з м'ячем, Софія Країнська – з булавами та стрічкою.

Фінали заплановані на четвер, 28 травня.

Сьогодні, 28 травня, також розпочнуть кваліфікацію і сеніорки, де від України заявлені Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та як запасна Анастасія Ікан.

Нагадаємо, Болгарія відмовила у візі пропагандисту, який хотів приїхати на Чемпіонат Європи з гімнастики.

