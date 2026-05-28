Тренер учасника Чемпіонату світу погрожує бойкотувати Мундіаль? Деталі скандалу

Папе Тьяу працює зі збірною Сенегалу без офіційного контракту

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У ЗМІ з'явилася інформація, що тренер збірної Сенегалу пригрозив відмовою від поїздки на Чемпіонат світу

Федерація футболу Сенегалу (FSF) опублікувала заяву щодо чуток про погрози головного тренера національної команди Папе Тьяу бойкотувати Мундіаль. Про це інформує «Главком».

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що 45-річний фахівець пригрозив відмовою від поїздки на Чемпіонат світу, бо працює без офіційного контракту з лютого.

«Федерація футболу категорично спростовує безпідставні чутки про те, що головний тренер збірної відмовився від поїздки через проблеми, пов’язані з переглядом його контракту.

Виліт збірної до США був перенесений виключно через адміністративні та логістичні причини: затримка оформлення ліцензії на спеціальний рейс та завершення оформлення віз для деяких членів штабу.

Незначні логістичні затримки не вплинули на згуртованість та налаштування гравців, тренерського штабу та федерації», – йдеться у заяві FSF.

На груповому етапі Чемпіонату світу збірна Сенегалу зіграє з Францією, Норвегією та Іраком.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)