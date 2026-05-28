Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Форвард Бутко повернувся з Іспанії до України, щоб продовжити кар'єру у «Київ-Баскеті»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Форвард Бутко повернувся з Іспанії до України, щоб продовжити кар'єру у «Київ-Баскеті»
Бутко є вихованцем столичного баскетболу
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Бутко повертається до України з Іспанії, де грав за Spanish Basketball Academy

Віце-чемпіон Суперліги та володар Кубка України цього сезону столичний «Київ-Баскет» оголосив про підписання контракту з форвардом Андрієм Бутком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Новачком команди стане вихованець столичного баскетболу 20-річний форвард Андрій Бутко.

Влітку 2025 року Бутко під керівництвом нового наставника «Київ-Баскета» Валерія Плеханова грав за молодіжну збірну на Євробаскеті U-20, де в середньому за 15.2 хвилин набирав 3.9 очка, робив 1.6 підбирання, 0.6 передачі і 1.0 перехоплення.

Бутко повертається з Іспанії, де грав за Spanish Basketball Academy, зокрема в останньому сезону у третьому за силою дивізіоні Іспанії за SBA зіграв 10 матчів, в середньому 4.2 хвилини набираючи 0.7 очка, 0.2 підбирання та 0.1 передачі.

Його команда зайняла четверте місце в регулярному чемпіонаті і дійшла до півфіналу плейоф.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: БК Київ-Баскет баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський президент любить відвідувати різноманітні спортивні події
Трамп планує відвідати фінал НБА
Сьогодні, 10:16
Кривенко є одним із найвідоміших фристайл-данкерів Європи
Кривенко позмагається на конкурсі данкерів, який пройде під час Чемпіонату світу з баскетболу 3х3
26 травня, 13:34
У сезоні 2025/26 «Харківські Соколи» під керівництвом Плеханова посіли друге місце в регулярному чемпіонаті
Екстренер «Харківських Соколів» очолив «Київ-Баскет»
20 травня, 12:55
Баскетболіст зумів захистити своє звання найціннішого гравця НБА
Йокіч, Вембаньяма чи Гілджес-Александер: визначився MVP сезону НБА
19 травня, 10:19
У червні чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 виборюватиме путівку на Євробаскет-2026
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 назвала склад на сезон 2026
14 травня, 17:03
Валерій Плеханов не зумів виграти медалі цього сезону разом з «Харківськими Соколами»
Український баскетбольний топ-клуб звільнив головного тренера
14 травня, 14:58
«Темпо» планують проводити свої матчі у Монреалі та Ванкувері
У жіночій НБА з'явилася команда з Канади: як вона зіграла свій перший матч в лізі
9 травня, 15:29
«Хапоель» Єрусалим Скапінцева програв «Маккабі» Тель-Авів
Скапінцев набрав 10 очок у грі чемпіонату Ізраїлю
4 травня, 12:42
Чинним чемпіоном НБА є «Оклахома»
Визначились усі пари другого раунду плейоф НБА
4 травня, 10:06

Новини

«Бенфіка» визначилась, хто замінить Моурінью на посаді головного тренера
«Бенфіка» визначилась, хто замінить Моурінью на посаді головного тренера
Джокович розкритикував умови проведення матчів на «Ролан Гаррос»
Джокович розкритикував умови проведення матчів на «Ролан Гаррос»
Стародубцева: Мій хлопець пообіцяв зробити пропозицію, якщо я увійду в топ-50 рейтингу WTA
Стародубцева: Мій хлопець пообіцяв зробити пропозицію, якщо я увійду в топ-50 рейтингу WTA
Українські юніорки здобули срібло Чемпіонату Європи з художньої гімнастики
Українські юніорки здобули срібло Чемпіонату Європи з художньої гімнастики
Форвард Бутко повернувся з Іспанії до України, щоб продовжити кар'єру у «Київ-Баскеті»
Форвард Бутко повернувся з Іспанії до України, щоб продовжити кар'єру у «Київ-Баскеті»
Клуб виставив футболіста збірної України на трансфер і повісив на нього цінник у 6 млн євро
Клуб виставив футболіста збірної України на трансфер і повісив на нього цінник у 6 млн євро

Новини

В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua