Клуб виставив футболіста збірної України на трансфер і повісив на нього цінник у 6 млн євро

Святослав Василик
Олександр Зубков влітку може піти з «Трабзонспору»
фото: ФК Трабзонспор
«Трабзонспор» готовий продати 29-річного Олександра Зубкова

Вінгер збірної України Олександр Зубков влітку залишить турецький «Трабзонспор». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на турецькі ЗМІ.

За інформацією джерела, клуб турецької Суперліги розгляне всі пропозиції щодо трансферу 29-річного українця і вже визначився з ціною, яку доведеться заплатити за перехід гравця. «Трабзонспор» розраховує на трансферну плату у розмірі шести мільйонів євро.

Зубков захищає кольори «Трабзонспору» з лютого 2025 року У нинішньому сезоні українець зіграв 37 матчів, у яких забив чотири голи і віддав 12 результативних передач. Контракт вінгера з «бордово-синіми» спливає у червні 2029 року.

Нагадаємо, «Трабзонспор», у складі якого грають українці Олександр Зубков та Арсеній Батагов, став володарем Кубка Туреччини. У фінальному поєдинку клуб українців здолав «Коньяспор» – 2:1. Головним героєм матчу став Пол Онуачу, який оформив дубль.

У стартовому складі «Трабзонспора» на фінальну гру вийшов Зубков, який провів на полі майже весь матч і був замінений наприкінці зустрічі. «Трабзонспор», до якого влітку може перейти український півзахисник Руслан Маліновський, вдесяте у клубній історії здобув Кубок Туреччини.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

