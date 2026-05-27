Стародубцева здобула фантастичну перемогу над другою тенісисткою світу на «Ролан Гаррос»

Представниця України оформила гучну сенсацію в другому раунді турніру

Українська тенісистка Юлія Стародубцева несподівано переграла Єлєну Рибакіну з Казахстану в другому колі Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком».

Дебют зустрічі був за титулованішою казахською тенісисткою. З брейком вона швидко створила собі гандикап (3:0), а потім ще раз узяла подачу Стародубцевої. Утім, українка відповіла взаємністю та бодай уникла розгрому.

Цей підхід ще й додав упевненості. Стародубцева розкішно провела другу партію. Вона набрала п'ять пунктів поспіль і лише після цього дозволила Рибакіній розмочити рахунок. Та не більше – вже в сьомому геймі українська тенісистка закрила сет.

Диво продовжилося і в третій партії. Цього разу Стародубцева взяла три гейми зі старту відрізку. Щоправда, на два брейки українки представниця Казахстану відповіла двома своїми. Та коли справа дійшла до тай-брейку, то Стародубцева знову захопила ініціативу та таки дотиснула Рибакіну (10:4).

«Ролан Гаррос». Другий раунд

Юлія Стародубцева (Україна) – Єлєна Рибакіна (Казахстан, 2) – 3:6, 6:1, 7:6

До слова, раніше Еліна Світоліна на класі пробилася в третє коло Відкритого чемпіонату Франції. Українка переграла іспанську тенісистку Кетлін Кеведо. У першому сеті вона повісила суперниці «бублик».

Тим часом Дар'я Снігур вилетіла від американки в другому раунді «Ролан Гаррос». Кривдницею українки стала Пейтон Стернс. Їй уродженка Києва поступилася в двох сетах.