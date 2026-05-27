Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стародубцева здобула фантастичну перемогу над другою тенісисткою світу на «Ролан Гаррос»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Стародубцева здобула фантастичну перемогу над другою тенісисткою світу на «Ролан Гаррос»
Юлія Стародубцева піднесла сюрприз уболівальникам
фото: Jimmie48
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Представниця України оформила гучну сенсацію в другому раунді турніру

Українська тенісистка Юлія Стародубцева несподівано переграла Єлєну Рибакіну з Казахстану в другому колі Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком».

Дебют зустрічі був за титулованішою казахською тенісисткою. З брейком вона швидко створила собі гандикап (3:0), а потім ще раз узяла подачу Стародубцевої. Утім, українка відповіла взаємністю та бодай уникла розгрому.

Цей підхід ще й додав упевненості. Стародубцева розкішно провела другу партію. Вона набрала п'ять пунктів поспіль і лише після цього дозволила Рибакіній розмочити рахунок. Та не більше – вже в сьомому геймі українська тенісистка закрила сет.

Диво продовжилося і в третій партії. Цього разу Стародубцева взяла три гейми зі старту відрізку. Щоправда, на два брейки українки представниця Казахстану відповіла двома своїми. Та коли справа дійшла до тай-брейку, то Стародубцева знову захопила ініціативу та таки дотиснула Рибакіну (10:4).

«Ролан Гаррос». Другий раунд

  • Юлія Стародубцева (Україна) – Єлєна Рибакіна (Казахстан, 2) – 3:6, 6:1, 7:6

До слова, раніше Еліна Світоліна на класі пробилася в третє коло Відкритого чемпіонату Франції. Українка переграла іспанську тенісистку Кетлін Кеведо. У першому сеті вона повісила суперниці «бублик».

Тим часом Дар'я Снігур вилетіла від американки в другому раунді «Ролан Гаррос». Кривдницею українки стала Пейтон Стернс. Їй уродженка Києва поступилася в двох сетах.

Читайте також:

Теги: Ролан Гаррос теніс Єлєна Рибакіна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марта Костюк перемогла в цьому році на тисячнику в Мадриді
Українські тенісистки встановили рекорд за кількістю фіналів за сезон
22 травня, 17:29
Тенісисти скаржаться, що турніри обділяють їх грошима, маючи колосальні прибутки
Тенісисти у незвичний спосіб протестуватимуть проти низьких призових на Ролан Гарросі
23 травня, 19:52
28-річний Приходько посідає 399 позицію у рейтингу ATP
Скандальний тенісист відмовився від українського громадянства
24 травня, 11:19
Ангеліна Калініна програла на старті «Ролан Гаррос» Діан Паррі з Франції
Калініна прикро програла і залишає «Ролан Гаррос» після першого раунду
Вчора, 21:05
Олександра Олійникова успішно стартувала на дебютному «Ролан Гаррос»
Олійникова розгромила росіянку і вийшла до другого кола дебютного «Ролан Гаррос»
Вчора, 21:32
Першим Олександру з перемогою привітав її батько та український військовий Денис Олійник
Олійникова разом з батьком-військовим емоційно відсвяткувала дебютну перемогу на Мейджорах
Сьогодні, 09:48
Дар'я Снігур зачохлила ракетку в Парижі
Снігур із «бубликом» вилетіла від американки в другому раунді «Ролан Гаррос»
Сьогодні, 15:26
Еліна Світоліна продовжила шлях на мейджорі
Світоліна на класі пробилася в третє коло Відкритого чемпіонату Франції
Сьогодні, 16:27
Марта Костюк оформила непросту перемогу
Костюк переграла Волинець на шляху в третій раунд French Open
Сьогодні, 18:22

Новини

Стародубцева здобула фантастичну перемогу над другою тенісисткою світу на «Ролан Гаррос»
Стародубцева здобула фантастичну перемогу над другою тенісисткою світу на «Ролан Гаррос»
Костюк переграла Волинець на шляху в третій раунд French Open
Костюк переграла Волинець на шляху в третій раунд French Open
Збірна Нідерландів оголосила склад на Чемпіонат світу
Збірна Нідерландів оголосила склад на Чемпіонат світу
Офіс Макрона відреагував на допуск до Чемпіонату Європи з фехтування підсанкційної росіянки
Офіс Макрона відреагував на допуск до Чемпіонату Європи з фехтування підсанкційної росіянки
Віцечемпіон України визначився з домашнім стадіоном на єврокубки
Віцечемпіон України визначився з домашнім стадіоном на єврокубки
Світоліна на класі пробилася в третє коло Відкритого чемпіонату Франції
Світоліна на класі пробилася в третє коло Відкритого чемпіонату Франції

Новини

Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Сьогодні, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua