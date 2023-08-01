Легендарний італійський голкіпер вирішив завершити кар'єру

Джанлуїджі Буффон розірве контракт із Пармою, який діє до літа 2024 року

Джанлуїджі Буффон найближчим часом розірве контракт із Пармою й оголосить про завершення кар'єри у віці 45 років. Про це інформує інсайдер Джанлука Ді Марціо.

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Угода воротаря розрахована ще на один рік, але нездатність команди підвищитися в класі стала для Буффона розчаруванням. Він не хоче провести в Серії В ще один сезон.

Цього літа до Джанлуїджі надходили вигідні пропозиції зі Саудівської Аравії, але він відхилив усі варіанти. У січні Буффону виповниться 45 років.

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Легендарний воротар пограв у своїй кар'єрі за Парму (двічі), Ювентус і ПСЖ. Він провів 657 матчів у Серії А, 124 зустрічі в Лізі чемпіонів і рекордні 176 матчів за національну збірну Італії.

Нагадаємо, увечері, 31 липня, у Греції напередодні матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду футбольної Ліги чемпіонів із «Панатінаїкосом» (перша гра – 1:3) стало зле 15-м представникам українського клубу «Дніпро-1».

До слова, вперше в історії українець здобув титул чемпіона Європи з картингу. Ним став Олександр Бондарев.