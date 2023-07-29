Конкуренти відсутні: хто з країн подав завку на проведення Євро-2032
УЄФА планує розглянути усі заявки на проведення Євро-2032 до 10-го жовтня
УЄФА офіційно підтвердив, що Італія та Туреччина вирішили разом претендувати на проведення найпрестижнішого європейського футбольного турніру, який відбудеться у 2032-му році. Про це йдеться на офіційному сайті Спілки європейських футбольних асоціацій.
Саме ці дві країни найактивніше намагаються вибороти право на організацію Євро. Та от діло в тому, що Італія та Туреччина наразі єдині, хто взагалі подав заявку на господарювання престижним турніром. УЄФА ж своєю чергою планує розглянути всі надані документи від обох федерацій 10-го жовтня. Саме тоді європейський союз планує визначитися з місцем проведення турніру.
Керівний орган європейського футболу зазначив, що отримав лише одну заявку на проведення чемпіонату Європи-2032. Тому Італія та Туреччина повинні тримати кулачки, аби вони могли безконкурентно вибороти право на господарювання. Варто відзначити, що турецька федерація також брала участь в тендері на проведення Євро-2028, італійці ж вирішили подати заявку на проведення змагань тільки у 2032-му.
Зазначимо, що найближче Євро пройде у 2024-му році. Господарем даного чемпіонату Європи стане Німеччина, яка уже встигла презентувати нового талісмана прийдешніх змагань. Фаворитами на господарювання Євро-2028 є відразу п'ять країн, які подали спільну заявку, а саме: Велика Британія (Англія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія) та Ірландія. Та от УЄФА дещо розчарована безвідповідальністю головних претендентів на проведення турніру.
Країни, де проводилось Євро:
- 1960 – Франція (чемпіоном став СРСР);
- 1964 – Іспанія (Іспанія);
- 1968 – Італія (Італія);
- 1972 – Бельгія (Німеччина);
- 1976 – Югославія (Чехословаччина);
- 1980 – Італія (Німеччина);
- 1984 – Франція (Франція);
- 1988 – Німеччина (Нідерланди);
- 1992 – Швеція (Данія);
- 1996 – Англія (Німеччина);
- 2000 – Бельгія та Нідерланди (Франція);
- 2004 – Португалія (Греція);
- 2008 – Австрія та Швейцарія (Іспанія);
- 2012 – Україна та Польща (Іспанія);
- 2016 – Франція (Португалія);
- 2020 – уся Європа (Італія).
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