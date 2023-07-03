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Легенда «Шахтаря» вирішив завершити кар’єру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Легенда «Шахтаря» вирішив завершити кар’єру
За словами керівника клубу, зараз із П'ятовим тривають переговори щодо подальшої співпраці
фото з відкритих джерел

Досвідчений футболіст може залишитись у клубі, але в іншій ролі

Багаторічний лідер «Шахтаря», голкіпер Андрій П’ятов вирішив завершити кар’єру гравця. Про це повідомив генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін.

За словами керівника клубу, зараз із футболістом тривають переговори щодо подальшої співпраці. Не виключено, що він отримає роботу тренера воротарів.

«Він пройшов дуже великий, яскравий шлях – 16 років, 482 гри, дуже багато титулів, перемог. Ми маємо бути вдячні йому за це. Ми гратимемо 6 серпня товариський, благодійний матч із «Тоттенхемом». Ми запропонували йому зіграти останній матч. Ми повинні подякувати йому за те, що він зробив для клубу. Впевнений на 100 відсотків, що буде повний стадіон та будуть українські вболівальники. Сподіваюся, що він прийме це запрошення, зіграє у цьому матчі, і ми у дуже гарній формі попрощаємося з ним, як із нашою легендою, як із воротарем», – сказав Палкін.

Зазначимо, що угода 39-річного П’ятова була розрахована до 30 червня 2023 року.

Голкіпер перебрався до донецького клубу з «Ворскли» у січні 2007 року. У 482 матчах за «Шахтар» він пропустив 415 м’ячів і 223 поєдинки відіграв на «нуль». З «гірниками» він виграв Кубок УЄФА та 11 разів став чемпіоном України.

Нагадаємо, збірна України з футболу вийшла у півфінал молодіжного Євро-2024. У півфіналі українці здобули вольову перемогу над Францією з рахунком 3:1.

До слова, 2 липня у Кракові завершилися III Європейські ігри – найпрестижніший мультиспортивний форум континенту. На цих змаганнях Національна збірна команда України виборола 41 медаль (21 золоту, 12 срібний та вісім бронзових) і посіла почесне третє місце у медальному заліку серед 48 країн-учасників Ігор.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт ФК «Шахтар» Андрій П'ятов навколофутбол

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