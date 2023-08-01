Українські футболісти масово отруїлися перед матчем з «Панатінаїкосом»

Симптоми отруєння відчували навіть ті представники делегації українського клубу, які не вечеряли разом з командою в афінському готелі

Увечері, 31 липня, у Греції напередодні матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду футбольної Ліги чемпіонів із «Панатінаїкосом» (перша гра – 1:3) стало зле 15-м представникам українського клубу «Дніпро-1». Журналіст Володимир Звєров у Telegram повідомив, що всі вони відчували симптоми отруєння.

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«Серед них – вісім футболістів. Симптоми отруєння відчували навіть ті представники делегації українського клубу, які не вечеряли разом з командою в афінському готелі, а лише пили воду та їли банани, які сторона-організатор залишила для гостей у роздягальні. Нині у клубі проводять розслідування, як так могло статися. Паралельно адміністратори команди самі закуповують продукти у місцевому супермаркеті», – йдеться у повідомленні.

За інформацією ТаТоТаке, Дніпро-1 збирається подати скаргу в УЄФА через масову дезорганізацію навколо підготовки до матчу кваліфікації Ліги чемпіонів зі сторони Панатінаїкоса, а також отруєння футболістів.

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Нагадаємо, що після вечірнього тренування в Афінах гравці та співробітники Дніпра-1 вживали питну воду та фрукти, які були підготовлені приймаючою стороною в роздягальні. Вночі пів команди відчули симптоми отруєння.

Частина футболістів відновилася, проте дехто з ключових гравців пропустить відповідальний поєдинок.

Зазначимо, що на офіційних ресурсах Дніпра-1 наразі відсутня інформація про отруєння та можливе оскарження дій приймаючої сторони в УЄФА.

Зокрема, матч «Панатінаїкос»-«Дніпро-1» відбудеться сьогодні, 1 серпня. Початок о 20:30 за київським часом.

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