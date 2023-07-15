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Новий запобіжний захід митрополиту Павлу і вибухи в Запоріжжі: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Новий запобіжний захід митрополиту Павлу і вибухи в Запоріжжі: головне за ніч
Митрополит УПЦ МП Павло
фото: Вікторія Рощина / УП

Суд відправив Петра Лебедя у СІЗО

Суд змінив запобіжний захід колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу з цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою з можливістю внесення застави. Крім того, ворог атакував Запоріжжі, у місті лунали вибухи. Також стало відомо, що Нацполіція України почала передавати Інтерполу дані про колаборантів, які втекли до Європи. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі, щоб ви були в курсі головних подій.

Митрополита Павла посадили в СІЗО

Солом’янський райсуд Києва сьогодні, 14 липня, задовольнив клопотання прокурорів щодо зміни запобіжного заходу колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу (Петру Лебедю) з цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 33 мільйони гривень.

Підставою для зміни запобіжного заходу стало порушення одного з обов'язків, які наклав слідчий суддя. Так, митрополит спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі. Проте у виступі на судовому засіданні він сказав, що не знайомий із тим свідком.

Вибухи в Запоріжжі

У ніч на 15 липня в Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне».

Як зазначається, усього в місті пролунали два вибухи. Повідомлення про це надійшло від видання о 1:26. Повітряна тривога в регіоні була пов'язана з атакою дронів.

Україна передає Інтерполу дані про колаборантів-утікачів 

Національна поліція України почала передавати Інтерполу інфомацію про колаборантів, які втекли до країн Європейського союзу. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

За його словами, далеко не всі колаборанти тікають до Росії. Деякі зрадники переховуються в Європі, де кажуть, що вони українці, які постраждали від війни.

«Кожного, хто був причетний до співпраці з росіянами під час окупації, вносимо в базу та даємо заявку в Інтерпол. Повідомляємо іноземним колегам про те, що ці люди – не «жертви війни» або політичні біженці, якими намагаються там виглядати, а підозрювані в кримінальних злочинах в Україні», – наголосив Болвін.

Суд арештував генерального секретаря УАФ

Підозрюваного в розкраданні коштів генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцього заарештовано на 60 діб без альтернативи застави. Про це повідомляє Footballhub.

Також суд постановив перерахувати заставу у розмірі 9,88 млн гривень, яку за Запісоцького у листопаді 2022-го року внесла компанія «УАФ Маркетинг», на користь держави.

Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Також росіяни втратили 33 одиниці військової техніки.

Зокрема, ідеться про дві броньовані бойові машини, дві гаубиці «Мста-Б», три гаубиці Д-30, два безпілотники Zala, БпЛА «Орлан-10», БпЛА «Мерлін», самохідну артилерійську установку 2С7 «Піон», зенітний ракетний комплекс «Стріла», РЕБ «Поле-21» та автомобільну техніку.

Також було знищено дев’ять складів боєприпасів ворога.

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Теги: вибух Московська церква в Україні колабораціонізм Українська асоціація футболу

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