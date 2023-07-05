Ukraine on fire. Чи зніме команда Ротаня другий скальп фаворитів ЄВРО-2023?

Молодіжна збірна України з футболу сенсаційно змогла вийти до півфіналу Євро-2023

Молодіжна збірна України продовжує переписувати історію вітчизняного футболу на цьогорічному чемпіонаті Європи. Пройшовши без поразок весь груповий етап, жовто-блакитні, продемонструвавши характер, здобули вольову перемогу над одним із головних фаворитів усього турніру – збірною Франції у чвертьфіналі.

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Молодіжна збірна України з футболу сенсаційно змогла вийти до півфіналу Євро-2023 фото з відкритих джерел

Перемога над французами не тільки вивела Україну до півфіналу, а й принесла нам першу в історії футбольну ліцензію на Олімпійські ігри. Варто зазначити, що за всю історію літніх олімпіад Україну в ігрових дисциплінах було представлено лише чотири рази (волейбол, водне поло, баскетбол – 1994, гандбол – 2004).

До цього турніру молодіжна збірна України лише раз виходила у плей-офф Євро. Це сталося в далекому 2006-му році, а у тій команді тоді запалювали ще молоді та невідомі Артем Мілевський, Олександр Алієв, Дмитро Чигринський та Андрій П'ятов. Та команда під керівництвом Олексія Михайличенка взяла срібні медалі. Які шанси у нашої команди на повторення цього досягнення та в чому причини такого успішного перфомансу українців? Читайте далі у нашому матеріалі.

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Чемпіонат Європи 2023

Українська молодіжка провела груповий етап майже ідеально, не зазнавши жодної поразки у трьох матчах. У дебютному поєдинку на турнірі підопічні Руслана Ротаня здобули важку, проте дуже важливу перемогу над Хорватами здолавши останніх 2:0. У другому турі, завдяки єдиному голу на останній хвилині матчу, була обіграна збірна Румунії. Дві ці перемоги гарантували нам вихід із групи. Проте із якого саме місця українці потраплять в плей-офф залишалося відкритим питанням.

У вирішальному матчі «групи B» наша молодіжка зіграла із командою Іспанії за право вийти із групи з першого місця, тим самим отримати легшого супротивника у першому раунді плей-офф.

Гра завершилась із нічийним рахунком 2:2. Команди видали абсолютно рівний матч, а в деяких періодах гри українці навіть переважали опонентів по багатьох ключовим аспектам. На 81-й хвилині жовто-блакитні вийшли вперед, але не змогли втримати перевагу та першу сходинку у своїй групі, пропустивши прикрий гол на останній хвилині основного часу. Здавалося ця втрата може стати для наших хлопців фатальною, адже за таких умов у чвертьфіналі їм довелося протистояти надпотужній Франції.

Проте у матчі із «Les Blues» (прізвисько збірної Франції, переклад – «сині» – «Главком») нас чекав черговий бенефіс української команди. Попри той факт, що саме французи відкрили рахунок й загалом домінували на початку поєдинку, українці видали ударну кінцівку першого тайму й пішли на перерву із перевагою у рахунку – 2:1. В другому таймі українська збірна була вимушена оборонятися великими силами більшість ігрового часу, проте ми не тільки витримали штурм французів, а й забили на 86-й хвилині, встановивши остаточний рахунок у матчі – 3:1.

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Тренер

Таким чином збірна Україна вийшла до півфіналу молодіжного Євро-2023, демонструючи хороший футбол та показуючи відмінні результати навіть у матчах із топ суперниками. То в чому ж причина такого успішного турніру та впевненої гри? Секрет криється у сильних персоналіях як серед гравців, так і на тренерській позиції. Почати логічно саме із тренера – Руслана Ротаня. Хоча перед початком Євро, саме тренерська позиція виклала в експертів найбільший скепсис. Бо та плутанина, в середині якої опинився тренер перед початком турніру, потребує чималої концентрації, щоб у ній розібратися.

Руслан Ротань фото: УАФ

Річ у тому, що Ротань тривалий час паралельно працював із «Олександрією» та молодіжною збірною, а перед початком турніру був ще й несподівано назначений виконувачем обов’язків тренера національної (дорослої) збірної України на два матчі (коли збірну вже покинув Петраков, але ще не був назначений її чинний наставник – Сергій Ребров). Через такі хаотичні події під час ключової стадії підготовки Ротань навіть пропустив товариський матч молодіжки з Данією та ледь встиг на спаринг з Італією, після поєдинку головної команди в Англії. Збірна Україна без шансів програла той матч 2:0, що викликало ще більше тривожності та питань у ситуації із тренерством Ротаня на три фронти. Проте результати молодіжки в останні кілька тижнів розвіяли сумніви та побоювання. Зараз вже очевидно, що Руслан Ротань і його тренерський штаб підготували команду на високому і конкурентному рівні.

Досить цікаву тенденцію в контексті прогресу Ротаня та його команди можна відстежити на прикладах матчів із Францією. В кінці 2021 року українська молодіжка програла французьким одноліткам із ганебним рахунком 0:5. Через пів року Україна і Франція зіграли вже в нічию (3:3). А на цьому Євро наша команда нарешті подолала «Les Blues»… прогрес очевидний!

Молодіжна збірна України з футболу фото з відкритих джерел

Команда

Ще одна вагома причина успіхів української команди підбір яскравих та вже дуже досвідчених (як для свого віку) лідерів. Після початку повномасштабної війни однією із головних проблем вітчизняного футболу був масовий відтік легіонерів та найсильніших гравців з українським паспортом з нашого чемпіонату. Проте зараз, як би дивно це не звучало, бачимо позитивні наслідки цього явища – талановиті молоді гравці, за відсутності сильної конкуренції, отримали та реалізували свої шанси закріпитися на топовому клубному рівні.

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Більша частина складу молодіжної збірної – вже давно основні гравці у своїх командах, деякі вже навіть із досвідом гри в Єврокубках.

Основні лідери збірної – Бондаренко, Судаков і Трубін вже давно є ключовими в Шахтарі, Вівчаренко та Ванат – в Динамо, Бражко та Батагов – у Зорі. Що вже казати про Мудрика, який минулої зими перейшов в англійський Челсі за €100 млн. Саме Мудрик та Судаков і стали головними героями перемоги над Францією. Перший заробив пенальті після сольного проходу по флангу та віддав неймовірний гольовий пас через пів поля, як раз таки, на Судакова, який у цьому матчі оформив дубль. Виконавці із таким досвідом на клубному рівні менше нервують та більш призвичаєні до тиску відповідальності ніж їх опоненти, що вже й казати про суто ігрові аспекти.

Георгій Судаков із нагородою «Найкращий гравець матчу» фото: УАФ

Півфінал – у суперниках знову іспанці

У середу, 5 липня, у півфіналі Євро-2023 збірна України зустрінеться з Іспанією на стадіоні «Стяуа» у Бухаресті. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00 за київським часом. У букмекерів та експертів іспанці йдуть впевненими фаворитами, проте фраза Руслана Ротаня після перемоги над Францією звучить впевнено та рішуче: «Перший скальп (фаворитів) ми вже зняли». Ти паче, що цілком рівний матч з іспанцями на груповому етапі тиждень тому дарує нам надію та віру у вихід до фіналу турніру. Подивитися матч та підтримати нашу збірну можна буде на сайті «Суспільне Спорт» та на Youtube-сторінці «Суспільне Спорт».

Нагадаємо, Збірна України з футболу вийшла у півфінал молодіжного Євро-2024. У півфіналі українці здобули вольову перемогу над Францією з рахунком 3:1.

До слова, багаторічний лідер «Шахтаря», голкіпер Андрій П’ятов вирішив завершити кар’єру гравця.