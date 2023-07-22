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ПСЖ виключив зі свого складу й виставив на трансфер найдорожчого футболіста світу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
ПСЖ виключив зі свого складу й виставив на трансфер найдорожчого футболіста світу
Мбаппе виступає за«Парі Сен-Жермен» із 2017 року
фото з відкритих джерел

Вартість переходу Мбаппе в іншу команду оцінюється у €180 млн

Французький футбольний клуб «Парі Сен-Жермен» виставив на трансфер нападника Кіліана Мбаппе. Як повідомляє авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо, паризький клуб виключив Мбаппе зі складу команди на передсезонне турне в Японії.

ПСЖ хоче продати зіркового француза, оскільки його чинна угода з клубом розрахована до кінця червня 2024 року. Відтак, уже наступного літа він матиме можливість залишити команду як вільний агент. Цей крок сприймають у «Парі Сен-Жермен» як «величезну зраду» після того, як футболіст сказав, що ніколи не піде безплатно.

Керівництво клубу вважає, що Мбаппе вже домовився з мадридським «Реалом» про безплатний трансфер улітку 2024-го. Парижани пропонували форварду подовжити контракт до 2025 року, але він відмовився від цієї пропозиції.

Наразі Мбаппе виставлений на трансфер, і клуб готовий обговорювати його продаж з потенційними покупцями.

Мбаппе виступає за паризький клуб з 2017 року, коли перейшов з «Монако». Минулого сезону він провів 43 матчі за парижан у всіх турнірах, забив 41 гол та зробив 10 асистів.

Зазначимо, що Мбаппе є одним з двох найдорожчих футболістів світу за версією порталу Transfermarkt. Його вартість, так само як і нападника «Манчестер Сіті» Ерлінга Голанда, оцінюється у €180 млн.

До слова, українець опинився в топі найшвидших футболістів за підсумками сезону Ліги чемпіонів. Лідером рейтингу найшвидших гравців став захисник «Баварії» Альфонсо Девіс (37.1 км/год), а до топ-3 також увійшов вінгер «Барселони» Усман Дембеле (36,6 км/год).

Нагадаємо, аргентинський нападник Ліонель Мессі офіційно представлений як гравець «Інтера Маямі». Він отримав рекордний контракт.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Кіліан Мбаппе

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