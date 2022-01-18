Народився в один день з Усиком. Найкращому боксеру в історії – 80

Мохаммед Алі зробив з боксу захоплююче шоу

Олександр Усик продовжує святкувати свій день народження. Чемпіон світу записує кумедне відео і тішить прихильників. За 35-річчям українця якось поза увагою залишився ювілей одного з найпопулярніших боксерів в історії Мохаммеду Алі. Йому мало б виповнитися 80.

Обидва боксери народилися в один день, але американець стоїть окремо від інших спортсменів. Він – найвеличніший атлет минулого століття, і ось чому.

У 18 років Кассіус Клей (його ім'я при народженні) розпочав професійну кар'єру, і в 22, 1964-го, став чемпіоном світу. Після здобуття пояса він оголосив про зміну імені на Мохаммед Алі. Сонні Лістон, Флойд Паттерсон, Кен Нортон, Джо Фрейзер, Джордж Форман – Алі переміг найкращих боксерів своєї епохи. Виділявся він не лише відмінною боксерською технікою, а й поведінкою поза рингом. Мохаммед зробив із боксу не просто спортивне видовище, а захоплююче шоу.

Але найвеличнішим Алі зробили не лише його спортивні результати та епатаж, а і його громадська діяльність. Він завзято відстоював права афроамериканців, а 1967-го кинув виклик системі, з пацифістських міркувань відмовившись служити в армії США (у ті роки йшла війна у В'єтнамі).

Багато років Алі страждав від хвороби Паркінсона, згодом майже втративши здатність говорити та самостійно пересуватися.

Великий боксер помер 3 червня 2016 року в одній із лікарень Скотсдейла (штат Арізона, США).