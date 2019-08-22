Світоліна, Ястремська і Цуренко дізналися перших суперниць на US Open



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Еліні Світоліній поталанило з жеребкуванням Великий теніс України

В основній сітці турніру зіграє чотири українки

У четвер, 22-го серпня, відбулося жеребкування основної сітки Відкритого чемпіонату США. Всі українські тенісистки дізналися імена своїх перших суперниць.

Посіяна під п'ятим номером Еліна Світоліна зіграє з володаркою wild card американкою Вітні Осіґве.

Даяна Ястремська в своєму першому матчі зустрінеться зі 105-ю ракеткою світу Монікою Нікулеску з Румунії.

У стартовому колі Леся Цуренко зіграє з німецькою тенісисткою Моною Бартель, котра займає 102-й рядок рейтингу WTA.

Єдиною серед українок, хто не знає ім'я своєї суперниці, залишилася Катерина Козлова, яка зіграє проти однієї з переможниць кваліфікації.

Ще одна українська тенісистка Катерина Завацька сьогодні вилетіла у другому колі кваліфікації, поступившись у двогодинному матчі німкені Анні-Лені Фрідсам. Гра завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 3:6.

Основна сітка US Open стартує 26 серпня.

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