  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Світоліна, Ястремська і Цуренко дізналися перших суперниць на US Open

    • Розсилка
    Еліні Світоліній поталанило з жеребкуванням - Світоліна, Ястремська і Цуренко дізналися перших суперниць на US Open
    Еліні Світоліній поталанило з жеребкуванням
    Великий теніс України

    В основній сітці турніру зіграє чотири українки

    У четвер, 22-го серпня, відбулося жеребкування основної сітки Відкритого чемпіонату США. Всі українські тенісистки дізналися імена своїх перших суперниць.

    Читайте також

    Посіяна під п'ятим номером Еліна Світоліна зіграє з володаркою wild card американкою Вітні Осіґве.

    Даяна Ястремська в своєму першому матчі зустрінеться зі 105-ю ракеткою світу Монікою Нікулеску з Румунії.

    У стартовому колі Леся Цуренко зіграє з німецькою тенісисткою Моною Бартель, котра займає 102-й рядок рейтингу WTA.

    Єдиною серед українок, хто не знає ім'я своєї суперниці, залишилася Катерина Козлова, яка зіграє проти однієї з переможниць кваліфікації.

    Ще одна українська тенісистка Катерина Завацька сьогодні вилетіла у другому колі кваліфікації, поступившись у двогодинному матчі німкені Анні-Лені Фрідсам. Гра завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 3:6.

    Основна сітка US Open стартує 26 серпня.

     Читайте також: Сьогодні єдина українка зіграє в півфіналі кваліфікації тенісного US Open
    Читайте також
    теніс Катерина Козлова Еліна Світоліна Леся Цуренко жеребкування Даяна Ястремська Моніка Нікулеску Катерина Завацька US Open Мона Бартель Вітні Осіґве Анна-Лена Фрідсам
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ