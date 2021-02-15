Світоліна не змогла пробитися до 1/4 фіналу Australian Open

Українка завершує боротьбу за титул

Перша ракетка України (п'ята в світі) Еліна Світоліна сьогодні, 15 лютого, програла з рахунком 4-6, 6-3, 3-6 в четвертому колі Australian Open представниці США Джессіці Пегулі, яка займає 61 місце в рейтингу WTA.

Варто зазначити, що Світоліна вдев'яте грала на Відкритому чемпіонаті Австралії (дебют відбувся в 2013 році) і всі дев'ять разів вона виступала в основній сітці. Кращий результат – 1/4 фіналу в 2018 році (програла бельгійці Елізе Мертенс) і 2019-му (програла японці Наомі Осаці).

Нагадаємо, в минулому році Світоліна в третьому колі Australian Open розгромно програла експершій ракетці світу Ґарбіньє Муґурусі.

Також сьогодні на Australian Open відбувся матч ще однієї представниці України Людмили Кіченок. Вона у парному розряді програла разом із представницею Латвії українського походження Єленою Остапенко дуету Ніколь Меліхар (СЩА) / Демі Схурс (Нідерланди).

Варто зазначити, що вперше з 2017 року лише одна українка пробилася в одиночному розряді до другого кола Australian Open.

Нагадаємо, що вчора, 14 лютого, інший український тенісист Ілля Марченко у фіналі турніру в Італії переміг легендарного британця Енді Маррея.