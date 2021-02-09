Вперше з 2017 року лише одна українка зіграє у другому колі Australian Open

Сьогодні на Australian Open Еліна Світоліна на старті за дві години з рахунком 6-3, 7-6(5) обіграла Марі Боузкову

В останній раз тільки одній тенісистці з України вдавалося подолати бар'єр першого кола на Australian Open ще в 2017 році. Тоді Еліна Світоліна дійшла до третього кола, а за результатами першого раунду ракетки зачохлили Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.

Це вже другий «мейджор» поспіль, на якому тільки одна українка виходить у другий раунд турніру в одиночному розряді.

На Ролан Гаррос-2020 також тільки Світоліна здобула перемогу в першому колі (на старті програли Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Катерина Козлова і Марта Костюк).

Сьогодні на Australian Open-2021 Еліна Світоліна на старті за дві години з рахунком 6-3, 7-6(5) обіграла Марі Боузкову, а Марта Костюк вчора поступилася Вероніці Кудерметовій.

Нинішній розіграш Відкритого чемпіонату Австралії це також другий «мейджор» поспіль, на якому в одиночному розряді на етапі другого кола зіграє тільки один представник України як в жіночій, так і чоловічий сітках.

Джерело: btu.org.ua