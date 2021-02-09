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    Вперше з 2017 року лише одна українка зіграє у другому колі Australian Open

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    Еліна Світоліна стала єдиною українкою, яка пробилася до другого кола&nbsp;Australian Open - Вперше з 2017 року лише одна українка зіграє у другому колі Australian Open
    Еліна Світоліна стала єдиною українкою, яка пробилася до другого кола Australian Open

    Сьогодні на Australian Open Еліна Світоліна на старті за дві години з рахунком 6-3, 7-6(5) обіграла Марі Боузкову

    В останній раз тільки одній тенісистці з України вдавалося подолати бар'єр першого кола на Australian Open ще в 2017 році. Тоді Еліна Світоліна дійшла до третього кола, а за результатами першого раунду ракетки зачохлили Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.

    Це вже другий «мейджор» поспіль, на якому тільки одна українка виходить у другий раунд турніру в одиночному розряді.

    На Ролан Гаррос-2020 також тільки Світоліна здобула перемогу в першому колі (на старті програли Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Катерина Козлова і Марта Костюк).

    Сьогодні на Australian Open-2021 Еліна Світоліна на старті за дві години з рахунком 6-3, 7-6(5) обіграла Марі Боузкову, а Марта Костюк вчора поступилася Вероніці Кудерметовій.

    Нинішній розіграш Відкритого чемпіонату Австралії це також другий «мейджор» поспіль, на якому в одиночному розряді на етапі другого кола зіграє тільки один представник України як в жіночій, так і чоловічий сітках.

    Джерело: btu.org.ua

    Теги: теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Марта Костюк Australian Open
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