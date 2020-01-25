Еліна Світоліна безнадійно програла в матчі третього кола Australian Open



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Еліна Світоліна виграла всього три гейми Фото із соцмереж

Мрію про перемогу на Grand Slam українці знову доведеться відкласти

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна із України припинила виступи на першому в сезоні турнірі із серії Grand Slam – Відкритому чемпіонаті Австралії (покриття – хард, призовий фонд - $49 564 735).

В 1/16 фіналу Еліна безнадійно програла екс-першій ракетці світу, чемпіонці Roland Garros I Wimbledon різних років Ґарбіньє Муґурусі, котра в поточному рейтингу йде 32-ю – 1:6, 2:6.

Матч тривав годину і десять хвилин хвилин. Загалом нічого дивного не сталося, адже хоча й перевага в очних зустрічах залишається за Світоліною (6:5), але усі чотири матчі в рамках турнірів Grand Slam виграла Муґуруса.

В 1/8 фіналу іспанка зустрінеться з переможницею пари Заріна Діяс (Казахстан) – Кікі Бертенс (Нідерланди).