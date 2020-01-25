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    Еліна Світоліна безнадійно програла в матчі третього кола Australian Open

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    Еліна Світоліна виграла всього три гейми - Еліна Світоліна безнадійно програла в матчі третього кола Australian Open
    Еліна Світоліна виграла всього три гейми
    Фото із соцмереж

    Мрію про перемогу на Grand Slam українці знову доведеться відкласти

    П’ята ракетка світу Еліна Світоліна із України припинила виступи на першому в сезоні турнірі із серії Grand Slam – Відкритому чемпіонаті Австралії (покриття – хард, призовий фонд - $49 564 735).

    В 1/16 фіналу Еліна безнадійно програла екс-першій ракетці світу, чемпіонці Roland Garros I Wimbledon різних років Ґарбіньє Муґурусі, котра в поточному рейтингу йде 32-ю – 1:6, 2:6.

    Матч тривав годину і десять хвилин хвилин. Загалом нічого дивного не сталося, адже хоча й перевага в очних зустрічах залишається за Світоліною (6:5), але усі чотири матчі в рамках турнірів Grand Slam виграла Муґуруса.

    В 1/8 фіналу іспанка зустрінеться з переможницею пари Заріна Діяс (Казахстан) – Кікі Бертенс (Нідерланди).

     Читайте також: 15-річна американка перемогла на Australian Open чинну чемпіонку турніру
    теніс Еліна Світоліна Australian Open Ґарбіньє Муґуруса
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