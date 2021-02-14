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    Ілля Марченко здолав у фіналі турніру в Італії легендарного Енді Маррея

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    Сьогоднішній успіх дозволить Іллі Марченко повернутися до Топ-200 рейтингу ATP - Ілля Марченко здолав у фіналі турніру в Італії легендарного Енді Маррея
    Сьогоднішній успіх дозволить Іллі Марченко повернутися до Топ-200 рейтингу ATP

    Тепер в активі 33-річного українця 8 титулів на змаганнях ATP Challenger

    33-річний український тенісист Ілля Марченко сьогодні, 14 лютого, з рахунком 6-2, 6-4 обіграв британця Енді Маррея у фіналі змагань в італійській Бієллі. Це була третя зустріч тенісистів, українець виграв вперше.

    Марченко (212 в рейтингу ATP) 17-й раз в кар'єрі вийшов у фінал турніру серії «Челленджер» (один фінал – на турнірі в Бергамо в 2020 році – не відбувся через введення карантину). Тепер в активі українця 8 титулів на змаганнях ATP Challenger. Всі фінали Марченко провів на хардових кортах.

    Сьогоднішній успіх дозволить Іллі Марченко повернутися до Топ-200 рейтингу ATP.

    Наступного тижня Марченко заявлений на другому «Челленджері» в Бієллі, його суперник в першому колі – 328 ракетка світу Джуліо Дзеппієрі.

    Варто зазначити, що Маррей є єдиним в історії дворазовим олімпійський чемпіоном з тенісу в одиночному розряді (2012 та 2016 роки). Також британець – колишня перша ракетка світу та переможець трьох МейджорівВідкритого чемпіонату США 2012 року (перший британець в Відкриту еру, який виграв Мейджор) та Вімблдону у 2013 і 2016 роках (перший з 1936 року британський тенісист, який виграв Вімблдонський турнір в чоловічому одиночному розряді), переможець Кубка Девіса у 2015 році та переможець фіналу Світового туру ATP у 2016.

    Всього за кар'єру британський тенісист 11 разів грав у фіналах Мейджорів (як мінімум по разу на кожному з турнірів), переможець 49 турнірів ATP (з них 46 в одиночному розряді).

    Енді Маррей також є офіцером ордену Британської імперії, лицар-бакалавр.

    Теги: теніс Ілля Марченко Енді Маррей
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