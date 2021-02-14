Ілля Марченко здолав у фіналі турніру в Італії легендарного Енді Маррея

Тепер в активі 33-річного українця 8 титулів на змаганнях ATP Challenger

33-річний український тенісист Ілля Марченко сьогодні, 14 лютого, з рахунком 6-2, 6-4 обіграв британця Енді Маррея у фіналі змагань в італійській Бієллі. Це була третя зустріч тенісистів, українець виграв вперше.

Марченко (212 в рейтингу ATP) 17-й раз в кар'єрі вийшов у фінал турніру серії «Челленджер» (один фінал – на турнірі в Бергамо в 2020 році – не відбувся через введення карантину). Тепер в активі українця 8 титулів на змаганнях ATP Challenger. Всі фінали Марченко провів на хардових кортах.

CHAMPION!



What a performance from @imarchello, upsetting Andy Murray 62 64 for the Biella title. The claims his eighth #ATPChallenger crown. pic.twitter.com/Uw1OnPpXpY — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) February 14, 2021

Сьогоднішній успіх дозволить Іллі Марченко повернутися до Топ-200 рейтингу ATP.

Наступного тижня Марченко заявлений на другому «Челленджері» в Бієллі, його суперник в першому колі – 328 ракетка світу Джуліо Дзеппієрі.

Варто зазначити, що Маррей є єдиним в історії дворазовим олімпійський чемпіоном з тенісу в одиночному розряді (2012 та 2016 роки). Також британець – колишня перша ракетка світу та переможець трьох Мейджорів – Відкритого чемпіонату США 2012 року (перший британець в Відкриту еру, який виграв Мейджор) та Вімблдону у 2013 і 2016 роках (перший з 1936 року британський тенісист, який виграв Вімблдонський турнір в чоловічому одиночному розряді), переможець Кубка Девіса у 2015 році та переможець фіналу Світового туру ATP у 2016.

Всього за кар'єру британський тенісист 11 разів грав у фіналах Мейджорів (як мінімум по разу на кожному з турнірів), переможець 49 турнірів ATP (з них 46 в одиночному розряді).

Енді Маррей також є офіцером ордену Британської імперії, лицар-бакалавр.