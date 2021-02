Ілля Марченко здолав у фіналі турніру в Італії легендарного Енді Маррея

33-річний український тенісист Ілля Марченко сьогодні, 14 лютого, з рахунком 6-2, 6-4 обіграв британця Енді Маррея у фіналі змагань в італійській Бієллі. Це була третя зустріч тенісистів, українець виграв вперше.

Марченко (212 в рейтингу ATP) 17-й раз в кар'єрі вийшов у фінал турніру серії «Челленджер» (один фінал – на турнірі в Бергамо в 2020 році – не відбувся через введення карантину). Тепер в активі українця 8 титулів на змаганнях ATP Challenger. Всі фінали Марченко провів на хардових кортах.

CHAMPION!



What a performance from @imarchello, upsetting Andy Murray 62 64 for the Biella title. The claims his eighth #ATPChallenger crown. pic.twitter.com/Uw1OnPpXpY