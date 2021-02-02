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    Стаховський в трьох сетах переміг росіянина на турнірі в Мельбурні

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    Попереднього разу Стаховський перемагав в матчі основної сітки на турнірі ATP ще в 2019 році&nbsp;на трав'яному турнірі в Галле - Стаховський в трьох сетах переміг росіянина на турнірі в Мельбурні
    Попереднього разу Стаховський перемагав в матчі основної сітки на турнірі ATP ще в 2019 році на трав'яному турнірі в Галле

    У наступному раунді Стаховський зіграє проти шостого сіяного Райлі Опелки з США

    Український тенісист Сергій Стаховський (№201 ATP) виграв перший матч після виходу з карантину.

    На турнірі ATP 250 в Мельбурні («Great Ocean Road Open») українець оформив камбек в матчі першого кола проти росіянина Романа Сафіулліна (№182 ATP).

    Great Ocean Road Open. Перше коло

    Сергій Стаховський (Україна) - Роман Сафіуллін (Росія) - 6:7(5), 6:4, 6:3

    У наступному раунді Стаховський зіграє проти шостого сіяного Райлі Опелки з США (№40 ATP).

    Відзначимо, що попереднього разу українець перемагав в матчі основної сітки на турнірі ATP ще в 2019 році на трав'яному турнірі в Галле.

    Нагадаємо, що став відомий склад збірної України з тенісу на домашній матч з Ізраїлем.

    Джерело: Sport.ua

    Теги: Сергій Стаховський теніс Роман Сафіуллін
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