Стаховський в трьох сетах переміг росіянина на турнірі в Мельбурні

Попереднього разу Стаховський перемагав в матчі основної сітки на турнірі ATP ще в 2019 році на трав'яному турнірі в Галле

У наступному раунді Стаховський зіграє проти шостого сіяного Райлі Опелки з США

Український тенісист Сергій Стаховський (№201 ATP) виграв перший матч після виходу з карантину.

На турнірі ATP 250 в Мельбурні («Great Ocean Road Open») українець оформив камбек в матчі першого кола проти росіянина Романа Сафіулліна (№182 ATP).

Great Ocean Road Open. Перше коло

Сергій Стаховський (Україна) - Роман Сафіуллін (Росія) - 6:7(5), 6:4, 6:3

У наступному раунді Стаховський зіграє проти шостого сіяного Райлі Опелки з США (№40 ATP).

Відзначимо, що попереднього разу українець перемагав в матчі основної сітки на турнірі ATP ще в 2019 році на трав'яному турнірі в Галле.

Нагадаємо, що став відомий склад збірної України з тенісу на домашній матч з Ізраїлем.

Джерело: Sport.ua