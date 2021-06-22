Світоліна важко подолала перше коло турніру в Істборні

Українській тенісистці не просто даються матчі на трав’яних кортах

На турнірі в Істборні з призовим фондом $565 тис. Еліна Світоліна подолала перше коло змагань. Разом з суперницею Паулою Бадосою вони провели на корті більше двох годин. Вигравши по одному сету, долю зустрічі вони вирішували в третьому. У ньому Світоліна тричі виходила вперед з брейком, але подати на матч двічі (за рахунку 5-4 і 6-5) їй не вдалося. На початку тай-брейка українка оформила два міні-брейка і довела зустріч до перемоги.

Суперницею Еліни у другому колі стане Олена Рибакіна з Казахстану (WTA 21). Тенісистки раніше зустрічалися на корті один раз: в минулому році Світоліна здобула перемогу над Рибакіною в фіналі турніру в Страсбурзі.

В Істборні також грала Марта Костюк, яка пробилася до основної сітки через кваліфікаційний турнір. В першому колі в трьох сетах вона поступилася Анастасії Севастовій. Еліна і Марта зіграють у парних змаганнях.