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    Світоліна важко подолала перше коло турніру в Істборні

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    Світоліна важко подолала перше коло турніру в Істборні
    Фото: btu

    Українській тенісистці не просто даються матчі на трав’яних кортах

    На турнірі в Істборні з призовим фондом $565 тис. Еліна Світоліна подолала перше коло змагань. Разом з суперницею Паулою Бадосою вони провели на корті більше двох годин. Вигравши по одному сету, долю зустрічі вони вирішували в третьому. У ньому Світоліна тричі виходила вперед з брейком, але подати на матч двічі (за рахунку 5-4 і 6-5) їй не вдалося. На початку тай-брейка українка оформила два міні-брейка і довела зустріч до перемоги.

    Суперницею Еліни у другому колі стане Олена Рибакіна з Казахстану (WTA 21). Тенісистки раніше зустрічалися на корті один раз: в минулому році Світоліна здобула перемогу над Рибакіною в фіналі турніру в Страсбурзі.

    В Істборні також грала Марта Костюк, яка пробилася до основної сітки через кваліфікаційний турнір. В першому колі в трьох сетах вона поступилася Анастасії Севастовій. Еліна і Марта зіграють у парних змаганнях.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    Світоліна важко подолала перше коло турніру в Істборні