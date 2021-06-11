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    Напівгола Світоліна вийшла зі спальні і привела у захват шанувальників

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    Еліна Світоліна вміє здивувати - Напівгола Світоліна вийшла зі спальні і привела у захват шанувальників
    Еліна Світоліна вміє здивувати
    Фото: instagram

    Українка продовжує приємно дивувати вболівальників у соцмережах

    Перша ракетка України Еліна Світоліна порадувала шанувальників її таланту і краси відвертим фото на сторінці в «інстаграмі». Українка вийшла чи то зі спальні, чи то з ванної кімнати, ледве прикрившись простирадлом. Вболівальники не жаліють компліментів на адресу тенісистки. Вже, мабуть, і забули, як Еліна втратила шанс поборотися за головний приз «Ролан Гаррос». Її кривдниця Барбора Крейчікова, до речі, дійшла до фіналу, де зіграє з Анастасією Павлюченковою.

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    Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

    Раніше Світоліна виклала відео, де вона у вульгарній формі говорить: «Настав час гри, сучки».

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    Напівгола Світоліна вийшла зі спальні і привела у захват шанувальників