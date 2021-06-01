Світоліна перед ювілейним матчем з боями пробилася в друге коло «Ролан Гаррос»

Перша ракетка України змусила похвилюватися вболівальників у грі з маловідомою француженкою

Еліна Світоліна з боями пройшла у друге коло другого в році турніру «Великого шлема». В стартовому поєдинку їй дісталася француженка Осеан Бабель. 17-річна тенісистка не входить навіть в першу тисячу найсильніших гравців туру, провалила кваліфікацію і до основної сітки потрапила лише завдяки запрошенню організаторів. Тим не менше, вона дала бій українці. В першому сеті вона змогла взяти два гейми, а в другому несподівано повела в рахунку – 3:0, 4:1, 5:2. Здавалося, гра затягнеться, проте Еліна вчасно схаменулася й зуміла виграти п’ять розіграшів поспіль – 2:6, 5:7.

Наступний матч для Світоліної стане ювілейним, 100-м на турнірах «Великого шлема» і 30-й на «Ролан Гаррос». Його вона проведе проти 20-річної американки Лі Енн, яка займає 75 місце в рейтингу WTA.

«Дуже рада зіграти матч на цій арені, що відкривала тут ігровий день. Вдвічі приємніше через те, що я виграла цю зустріч, – розповіла Світоліна в післяматчевому інтерв'ю. – Думаю, моя суперниця вперше грала на такому корті, це був її перший матч в основі на турнірах «Великого Шлема». А тут ще шоста ракетка світу з другого боку. Я пам'ятаю себе в такій ситуації, як сильно я нервувала. Вона відмінно показала себе, у другому сеті заграла активніше і ускладнила мені завдання».