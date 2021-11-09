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    Світоліна відмовилася бути запасною на підсумковому турнірі

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    Еліна Світоліна вирішила перепочити - Світоліна відмовилася бути запасною на підсумковому турнірі
    Еліна Світоліна вирішила перепочити
    фото з відкритих джерел

    Еліна трохи відпочине та почне підготовку до нового сезону

    Перша ракетка України Еліна Світоліна відмовилася стати запасною на Підсумковому турнірі, який раніше вигравала. За підсумками року вона не потрапила до топ-8 у світі, а статус запасної давав можливість взяти участь у турнірі в разі відмови, травми чи хвороби однієї з учасниць.

    У Підсумковому турнірі беруть участь 8 найкращих тенісисток. Запасними стануть американка Джесіка Пегула та бельгійка Еліза Мертенс.

    Раніше бути запасною відмовилася Онс Жабер з тунісу.

    Найсильнішу тенісистку року визначать у Гвадалахарі. Вже відбулося жеребкування.

    До групи Чічен-Іца потрапили Аріна Соболенко (Білорусь), Марія Саккарі (Греція), Іга Швьонтек (Польща) та Паула Бадоса (Іспанія).

    У групі Теотіуакан зіграють Барбора Крейчикова (Чехія), Кароліна Плішкова (Чехія), Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) та Анетт Контавейт (Естонія).

    Матчі розпочнуться 10 листопада. Призовий фонд змагань складає $5 млн.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Гарбінє Мугуруса Марія Саккарі
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    Світоліна відмовилася бути запасною на підсумковому турнірі